Đào Nam Sơn - Cán bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

“Tôi từng có 12 năm công tác tại đây trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ở vị trí công tác mới, tôi may mắn vì luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tiền bối và cán bộ Mặt trận cấp trên. Nhờ vậy, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-ông Sơn mở đầu câu chuyện.

Để chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động mang lại hiệu quả thiết thực, ông Sơn luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với người dân. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Giai đoạn 2017-2022, Quỹ “Vì người nghèo” của phường đã hỗ trợ làm nhà, trao phương tiện sinh kế, giúp học sinh đến trường với số tiền 344,8 triệu đồng; qua đó góp phần giúp 16 hộ thoát nghèo và 5 hộ ra khỏi danh sách cận nghèo.

Bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sâu sát của cán bộ Mặt trận phường, anh Trần Tấn Tâm (tổ 6) chỉ vào chiếc xe máy cạnh bên, phấn khởi nói: “Từ khi được hỗ trợ xe máy, tôi thuận lợi hơn trong việc đưa đón con đến trường, di chuyển đến công trình xây dựng vì bản thân đang làm phụ hồ. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận chở hàng, giao hàng để có thêm thu nhập”. Biết rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình khi vợ anh Tâm bị bệnh và mong muốn một chiếc xe làm phương tiện đi lại, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trích kinh phí và kêu gọi, vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để anh mua xe. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 7 triệu đồng, tổ dân phố giúp 3 triệu đồng, gia đình góp 1 triệu đồng và cửa hàng bán xe cũ hỗ trợ bằng việc giảm giá bán 2 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng: “Đồng chí Đào Nam Sơn là cán bộ năng nổ, trách nhiệm và rất sâu sát với địa bàn khu dân cư. Nhờ đó, đồng chí đã kịp thời nắm bắt và tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như phát huy có hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Về mô hình điểm “Khu dân cư nói không với ma túy” tại tổ dân phố 3 do Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng, ông Sơn cho hay: “Tôi thường xuyên đọc báo, xem trên các phương tiện thông tin đại chúng và thấy nỗi thống khổ của các gia đình có con nghiện ngập cũng như các vụ thảm án do người nghiện gây ra. Tôi trăn trở lắm, không muốn những sự việc đau lòng như thế xảy ra trên địa bàn nên tháng 4-2022 đã đề xuất ra mắt mô hình”. Ban Quản lý mô hình đã phát bản cam kết và 600 móc chìa khóa có in số điện thoại của Đội Cảnh sát Phòng-chống ma túy thành phố đến từng hộ để người dân phản ánh kịp thời các trường hợp tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển ma túy trái pháp luật. “Bước đầu, mô hình đã góp phần nâng cao ý thức phòng-chống ma túy trong người dân; vận động, tuyên truyền, cảm hóa 1 đối tượng từ bỏ sử dụng ma túy, chăm lo phát triển kinh tế. Còn mô hình điểm bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai tại phường năm 2021 cũng được lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động và từng bước phát huy hiệu quả”-ông Sơn thông tin.

Với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, năm 2022, ông Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2022; tham dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Chia sẻ về cảm xúc lần đầu tiên được ra Thủ đô Hà Nội và dự lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Sơn nói: “Thiêng liêng và tự hào lắm! Giây phút ấy tôi tự hứa phải cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng với sự mong mỏi, niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đã gửi gắm; phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng phường, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh”.