Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan trao tặng Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã trao Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Tam Quan trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại diện Đảng ủy phường Tam Quan trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và những đóng góp của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.