Đắng cay xứ người

Tin theo lời nói đường mật của số đối tượng xấu trên mạng xã hội, đầu tháng 3-2023, anh Dap vượt biên sang Thái Lan. Khi Dap trốn đi, vợ anh là chị H'Byơm gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, 1 đứa con phải nghỉ học để phụ việc gia đình. Biết chồng lâm cảnh “dở sống, dở chết” nơi đất khách quê người, chị H'Byơm bán một mảnh đất sát nhà ở với giá 25 triệu đồng gửi sang để anh Dap tìm cách hồi hương.

Anh Dap kể: “Qua đó, tôi đi làm thuê bằng việc quét đường, 1 ngày được 300 bạt, tương đương 200 ngàn đồng tiền Việt Nam. Chúng tôi phải thuê phòng trọ ở, 5 người 1 phòng. Riêng tiền phòng đã gần 1,9 triệu đồng rồi. Ăn uống thiếu thốn đủ thứ, chủ yếu là mua gạo, thịt cá hiếm lắm. Để có tiền cho tôi trở về, vợ phải bán mảnh đất còn lại. Giờ mới thấy mình dại khi quá tin vào lời kẻ xấu”.

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị H'Byơm tâm sự: “Mình ăn ngủ không yên khi chồng vượt biên sang Thái Lan. Bây giờ, chồng trở về, mình mừng lắm. Biết anh ấy cũng xấu hổ nhưng mình đã động viên gắng vượt qua, trong cuộc sống, ai chả có khi mắc lỗi lầm. Mình cũng mong chị em trong làng không ai phải chịu cảnh không hay như gia đình mình”.

Tương tự anh Dap, ông Bin và anh Đinh Djơp đã bán tài sản, đưa cho đối tượng dẫn đường 25 triệu đồng/người làm lộ phí. Sang Thái Lan, họ mới nhận ra sai lầm của mình. Không những tủi nhục vì bị coi khinh mà còn nơm nớp lo bị Cảnh sát nước bạn bắt giữ do vượt biên. Ông Bin bộc bạch: “Sang đó, tôi mới biết mình bị lừa nhưng không có tiền để về. Tôi còn bị đau ốm nữa nên không làm được gì, anh em trong phòng trọ đi làm rồi chăm sóc tôi suốt 6 tháng trời. Mong bà con trong làng biết mà né, đừng để đi rồi mắc cảnh như chúng tôi. Sung sướng đâu không thấy, chỉ thấy gia đình phải tốn tiền gửi sang thì mới có thể trở về quê hương”.

Đưa chúng tôi đến thăm gia đình 3 người dân vừa hồi hương, già làng Đinh Vong chia sẻ: “Khi 3 người dân trong làng trở về, tôi và bà con đến thăm hỏi, động viên họ vượt qua lỗi lầm, không nên mặc cảm; từ nay trở đi cần chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, không nghe lời kẻ xấu xúi giục nữa. Mình cũng nói với bà con, nếu nghe tin có đối tượng lừa phỉnh dụ dỗ làm điều xấu thì không được mắc mưu mà phải báo Công an, chính quyền xã để có biện pháp ngăn chặn kịp thời”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Rơ Mah Giơ Nê-Phó Trưởng Công an xã Bờ Ngoong-cho biết: “Ngay khi những người vượt biên trở về địa phương, Công an xã đã chủ động tham mưu chính quyền xã chỉ đạo hệ thống chính trị quan tâm giúp đỡ, tranh thủ người uy tín đến nhà động viên họ. Đồng thời, Công an xã cũng tăng cường tuyên truyền, nắm thông tin, phản bác những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu trên mạng xã hội để bà con không mắc mưu kẻ xấu, giữ gìn an ninh trật tự. Đề nghị người dân cần cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lừa phỉnh của các đối tượng xấu, tránh rước họa vào thân”.