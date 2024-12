Đak Pơ trao chứng nhận cho 7 sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2024

Trong năm 2024, huyện Đak Pơ đã tích cực hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận thông tin về thủ tục, chính sách đối với sản phẩm OCOP; tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tại các hội nghị cấp huyện, tỉnh…

Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 7 sản phẩm tham gia vào các kênh bán hàng thương mại điện tử như: Shopee, Lazada…

Lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ trao giấy chứng nhận OCOP cho các chủ thể. Ảnh: L.A

Thời gian tới, huyện Đak Pơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình OCOP; phấn đấu đến cuối năm 2025 có thêm 5 sản phẩm OCOP mới, 1 sản phẩm nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao.

Dịp này, UBND huyện Đak Pơ đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2024 cho 7 sản phẩm gồm: Bộ sản phẩm trà thảo mộc LiLa, Bộ sản phẩm Dâu tằm sấy mộc LiLa, Bộ sản phẩm rượu Đông trùng hạ thảo Bách Nhân Khang (Công ty TNHH Dược Thảo LiLa, thôn Tân Phong, xã Tân An); Sản phẩm Bách vạn hoa trà (Công ty TNHH Dosri Farm, thôn Tư Lương, xã Tân An); Bộ sản phẩm Yến tinh chế An Phượng (Hộ kinh doanh yến sào An Phượng, thôn An Quý, xã Phú An); Bộ sản phẩm Ổi ruby Tám Yến (Hộ kinh doanh Tám Yến, làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc); Bộ sản phẩm rượu ghè cào men lá Yang Bắc (Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thịnh Phát, làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc).