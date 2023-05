Đak Pơ thông qua 10 nghị quyết về đầu tư công

Tin liên quan Ráo riết đốc thúc, nhiều địa phương đã bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công

Kỳ họp lần này, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Minh Cảnh-nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, với lý do chuyển công tác khác.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua 10 nghị quyết liên quan đến đầu tư công gồm: đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án: Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (điểm tiểu học); San nền chợ Hà Tam; Trụ sở làm việc Công an xã Ya Hội, xã Yang Bắc, Phú An, Hà Tam, Cư An; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện; đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2); giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia(MTQG); phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất với các nội dung, các tờ trình được trình bày lại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Mai-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị sau kỳ họp UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đồng thời đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Thường trực HĐNĐ huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện vừa mới thông qua.