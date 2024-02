Đak Pơ tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Sáng 20/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Đức vua An Dương Vương tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 256/TB-CSĐT-Đ3 tìm chủ sở hữu phương tiện.

Chủ tịch nước nhấn mạnh “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 300/QĐTT-CSHS truy tìm người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại số 59 đường Lê Lợi, TP. Pleiku.

(GLO)- Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Trần Minh Trung (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vào tiệm tạp hóa vờ chuyển tiền qua tài khoản để đổi lấy tiền mặt. Lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân nhằm cướp tài sản.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Xuân Chương (SN 2001, trú tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.