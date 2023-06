Đắk Nông: Phát hiện trường hợp mua bán, tàng trữ đạn trái phép

Liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.