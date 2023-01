Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn, thu cả súng đạn

(GLO)- Chiều 18-1, Công an quận Kiến An cho biết, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra vụ đối tượng dùng búa sát hại người tình, đốt phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm.

(GLO)- Ngày 19-1, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích Rlan Quên (SN 2001, trú tại làng Vel, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cho Công an huyện Chư Pưh để xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực giường trong phòng trọ ở ngõ 81 đường Hoa Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã cháy, than hóa gần như toàn bộ.

Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

(GLO)- Công an thị xã An Khê đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1963, trú tại thôn An Xuân 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) và 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc.