Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 60 kg ma túy ở Bắc Ninh

(GLO)- Công an thị xã An Khê đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1963, trú tại thôn An Xuân 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) và 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc.