Theo đó, ngày 4-4, thông tin từ Ban quản lý dự án Đầu tư công trình và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak (chủ đầu tư dự án đường tránh Đông TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần Licogi 16.6 vì đã chậm trễ trong việc triển khai công việc theo hợp đồng. “Hiện toàn bộ khối lượng thi công của Công ty cổ phần Licogi 16.6 được chuyển giao lại cho các nhà thầu trong nội bộ liên danh nhà thầu”-thông tin từ đại diện chủ đầu tư cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư 1.509 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình có điểm đầu tuyến Km0+00 tại Km1758+900 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar và điểm cuối Km39+606,7 tại Km1790+445 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột. Đây là công trình giao thông cấp II có tổng chiều dài tuyến 39,6 km với 6 nút giao, bề rộng nền đường 12 m, mặt đường xe chạy 11 m, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Công ty cổ phần Licogi 16.6 đảm nhiệm thi công tại gói thầu số 4 từ Km20+500 đến Km39+606,77 cùng với liên danh nhà thầu gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn; Công ty TNHH An Nguyên; Công ty TNHH một thành viên xây dựng 470 và Công ty TNHH Phương Đông có giá trị hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Licogi 16.6 đảm nhận thi công hơn 9 km, giá trị đảm nhận theo hợp đồng hơn 180 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 35,6% gói thầu số 4).

Theo kế hoạch, dự án sẽ phải hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, sản lượng thi công tuyến tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột mới chỉ đạt 20,1% chậm 40% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm kéo dài (chi phí GPMB vượt 331,7 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã duyệt, vướng nút giao quốc lộ 26 nên không tiếp cận được công trường) và do nhà thầu chưa tập trung thi công.

HUỲNH LÊ (cand.com.vn; tapchigiaothong.vn)