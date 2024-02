Tin liên quan Đak Đoa khẩn trương hoàn thiện khu trung tâm hành chính

Theo đó, Đoàn 1 do đại diện lãnh đạo Công an huyện làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, rà soát địa bàn các xã: Kon Gang, Hneng, Hải Yang, Hà Đông, Đak Sơmei, Đak Krong, Nam Yang, Hà Bầu và thị trấn Đak Đoa. Đoàn 2 do đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, rà soát tại địa bàn các xã: Tân Bình, Kdang, HNol, Glar, A Dơk, Ia Băng, Ia Pết và xã Trang.

Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện có trường hợp vi phạm, đoàn sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.