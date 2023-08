Công an Ia Pa kịp thời xử lý tin báo, tố giác tội phạm

(GLO)- Nhằm đảm bảo an ninh trật trên địa bàn, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo và tố giác về tội phạm.

Ngày 18-5 vừa qua, thông qua hòm thư tố giác tội phạm, Công an huyện Ia Pa tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ hủy hoại rừng với diện tích 5.800 m2 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (thuộc địa giới hành chính xã Ia Kdăm). Qua điều tra, đơn vị đã khởi tố bị can đối với đối tượng Rmah Cheo (SN 1995, trú tại làng HLil 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) về hành vi hủy hoại rừng.

Trước đó, ngày 13-4, Công an huyện Ia Pa tiếp nhận đơn của bà Đ.T.N.B. (trú tại xã Ia Ma Rơn) tố giác Doãn Thị Lép (SN 1981, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã phân công điều tra viên vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả điều tra xác định: Từ ngày 22-7-2022 đến ngày 16-3-2023, Lép đã cho bà B. vay 2 lần với tổng số tiền 33 triệu đồng, lãi suất vay 30%/tháng, thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng. Đến ngày 29-4-2023, Công an huyện Ia Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lép về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Ia Pa đã tiếp nhận, thụ lý 102 tin báo, tố giác về tội phạm; đã tiến hành khởi tố, điều tra 45 tin báo, tố giác về tội phạm. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thụ lý 37 tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, đã giải quyết 26 tin; khởi tố đối với 14 tin, không khởi tố 9 tin, tạm đình chỉ điều tra 3 tin; số còn lại đang tiếp tục xác minh, điều tra. Từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ 8/8 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, thu hồi số tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng trả lại cho chủ sở hữu.

Để công tác tiếp nhận nguồn tin được đầy đủ, kịp thời, ngoài tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ và chỉ đạo Công an các xã bố trí trực tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện còn tham mưu xây dựng quy chế phối hợp thông tin tội phạm giữa đơn vị với liên ngành tư pháp huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện và các đơn vị khác.

Cùng với đó, Công an huyện tổ chức tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm trên dữ liệu dân cư quốc gia, tài khoản định danh điện tử VNeID; triển khai tiếp nhận tin báo, tố giác qua các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn “Công an huyện lắng nghe ý kiến Nhân dân”, đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các buôn làng, khu vui chơi, giải trí…

Theo Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa: Để công tác giải quyết nguồn tin được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, Công an huyện đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ điều tra viên, trực ban hình sự và lực lượng Công an xã. Nhờ đó, 100% tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố được đưa vào giải quyết. Cụ thể, năm 2022, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 85%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

“Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Mặt khác, nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm huyện, gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan được giao nhiệm vụ một số hoạt động điều tra”-Thiếu tá Tuân nhấn mạnh.