Công an Gia Lai đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn

*P.V: Thiếu tướng có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm mà lực lượng Công an toàn tỉnh đạt được trong năm 2022?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Năm 2022, tội phạm hình sự giảm mạnh so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 (năm 2019), giảm 15,83% số vụ (vượt 10,83% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao), giảm 36,59% số người chết, giảm 0,68% số người bị thương. Hầu hết các loại tội phạm đều giảm sâu, như: cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em, làm nhục người khác… Tỷ lệ điều tra vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao (tỷ lệ chung vượt 9%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt 5,83%), không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Lực lượng Công an đã bắt, vận động đầu thú 76 đối tượng truy nã; phát hiện, bắt 159 vụ/203 đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý hành chính 157 vụ/181 đối tượng, lập hồ sơ đưa 93 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; phát hiện, xử lý 5 vụ, 5 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 334 vụ, 346 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 252 vụ, 253 cá nhân, tổ chức vi phạm về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, trong năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Qua đó, kéo giảm 7,46% số vụ tai nạn giao thông so với cùng thời gian trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

*P.V: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự, TTATGT thường diễn biến phức tạp. Vậy Công an tỉnh đã triển khai những giải pháp gì để cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn, thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2023, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian này. Lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023) gắn với việc thực hiện các kế hoạch chuyên đề như: Kế hoạch số 979 về nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; Kế hoạch số 2605 về cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Đề án 06 trong cấp căn cước công dân và định danh điện tử; Kế hoạch số 2765 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; kế hoạch đấu tranh phòng-chống tội phạm trộm cắp… Trong đó, Công an tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các đơn vị, Công an địa phương; gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Công an cấp huyện, cấp xã trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp cùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thành lập tổ tuyên truyền xung kích, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản; không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ trong dịp Tết; tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm... Tập trung rà soát, lên danh sách các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng để tập trung đấu tranh...

Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác nên sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo. Nổi bật là Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; triệt phá 12 điểm, tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là trong thời gian đang diễn ra vòng chung kết World Cup; triệt phá đường dây mua bán người, bắt 2 đối tượng lừa bán 6 người trên địa bàn tỉnh sang Campuchia để cưỡng bức lao động; lập chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm tại nhiều huyện, thị xã, thành phố; điều tra mở rộng, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản: bắt 2 đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản lưu động, qua đấu tranh khai thác, đối tượng bước đầu khai nhận thực hiện 10 vụ trộm trên địa bàn tỉnh; nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng giết người ở huyện Chư Pưh, cướp, cướp giật tài sản ở thị xã An Khê, TP. Pleiku; phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ 2 đối tượng trộm 60 con bò trên địa bàn; bắt, vận động đầu thú 18 đối tượng truy nã… Qua đó, tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm 30,7% số vụ so với thời gian liền kề trước cao điểm.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã tập trung tấn công trấn áp quyết liệt, bắt giữ 15 vụ/22 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 64 vụ/60 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số so với thời gian trước cao điểm (giảm 32,5% số vụ, giảm 12% số người chết và giảm 7,69% số người bị thương)...

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm, Công an tỉnh được các cấp, các ngành đánh giá cao và được Bộ Công an khen thưởng 2 lần. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ bình yên cho Nhân dân đón xuân bình an, hạnh phúc.

*P.V: Thiếu tướng có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an trong năm 2023?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các mặt công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất, phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, giám sát, điều hành thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa phục vụ công tác tham mưu chiến lược và đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng đến địa bàn cơ sở, chú trọng xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo đảm an ninh trật tự.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm gắn với thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự theo chuyên đề, hệ loại đối tượng. Tập trung đấu tranh tội phạm băng, nhóm, liên quan “tín dụng đen”, các loại “tội phạm đường phố”…; rà soát, triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy; đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực; chủ động phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” ngay từ cơ sở.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý xuất-nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Triển khai thực hiệu hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, tập trung tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh, xác thực điện tử; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 979; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý vi phạm về TTATGT, mục tiêu kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Chú trọng công tác tuyên truyền về phòng ngừa cháy, nổ gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở trọng điểm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, trại tạm giam, nhà tạm giữ và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh trong năm 2023.

*P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!

HẠ VY (thực hiện)