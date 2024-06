Chư Prông lan tỏa việc học và làm theo Bác

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Boòng đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong tập hợp hội viên cũng như thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Mai Thị Mỹ Duyên-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho hay: Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo Bác để giúp hội viên nâng cao nhận thức chính trị, ý thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó ra sức thi đua sản xuất, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

“Thông qua các mô hình, chị em phụ nữ tự nguyện hiến đất, góp kinh phí xây dựng hạ tầng, gìn giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, trong 3 năm (2021-2023), Hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện khen thưởng”-bà Duyên cho biết.

Tương tự, ông Võ Đình Vĩnh-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2 (thị trấn Chư Prông) cho hay: Từ năm 2021 đến nay, người dân trong tổ đã đóng góp hơn 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, tôn tạo nghĩa trang.

Hàng năm, các hộ đều ủng hộ nhiều khoản kinh phí để phòng-chống dịch bệnh, giúp đỡ người nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2023, tổ chỉ còn 3 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Tổ có 20 năm liền đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa cấp huyện”.

“Kinh nghiệm của tổ là làm việc gì thì đảng viên cũng nêu gương đi trước; đồng thời, bàn bạc với người dân để đảm bảo công khai, minh bạch nên đã nhận được sự hưởng ứng của người dân”-ông Vĩnh chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể thì trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình truyền cảm hứng tốt đẹp đến cộng đồng. Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Nớt (xã Ia Me), nhiều năm qua, anh Siu Huy luôn là tấm gương mẫu mực trong phát triển kinh tế. Với hơn 3 ha cà phê, cao su và lúa, cộng với chăn nuôi bò, mỗi năm, gia đình anh lãi gần 300 triệu đồng.

Anh Huy chia sẻ: “Tôi nỗ lực nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ có kinh nghiệm, tôi cũng hướng dẫn cho hội viên làm theo”.

Ông Rơ Mah Vinh-Bí thư Chi bộ làng Nớt-nhận xét: Anh Siu Huy là đảng viên tiêu biểu trong sản xuất. Nhờ có anh chia sẻ kinh nghiệm mà hội viên nông dân sản xuất hiệu quả hơn. Hiện làng chỉ còn 27 hộ nghèo, 32 hộ cận nghèo. Với ý thức cộng đồng, 3 năm qua, người dân đóng góp hơn 200 triệu đồng làm đường giao thông; tích cực thu gom rác thải để gìn giữ vệ sinh môi trường.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-đánh giá: 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh trật tự và bảo tồn các giá trị văn hóa. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 3.900 hộ nghèo (chiếm 11,97%), giảm 1.807 hộ so với năm 2021. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Phát huy những kết quả đạt được, Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn kịp thời suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế tại địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước”-Bí thư Huyện ủy Chư Prông nhấn mạnh.