(GLO)- Ngày 11-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kbang và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Về nguồn”, tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Krong.