Trên cơ sở tổng hợp báo cáo dự trữ của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh thương mại và kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của các địa phương, dự kiến tháng 12-2023 tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.320 tỷ đồng. Trong tháng 1 và tháng 2-2024 sức mua dự kiến sẽ tăng cao, nên tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 33.500 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1-2024 ước đạt 16.000 tỷ đồng (tăng 11,73% so với tháng 12-2023); tháng 2-2024 ước đạt 17.500 tỷ đồng (tăng 22,2% so với tháng 12-2023 và tăng 9,38% so với tháng 1-2024 là tháng cận Tết).

Với kế hoạch này, dự kiến tổng lượng hàng hóa đối với nhóm lương thực, thực phẩm hơn 9.463 tỷ đồng; nhóm nguyên liệu, vật liệu hơn 9.944 tỷ đồng; nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng 1.698 tỷ đồng; hàng may mặc 8.586 tỷ đồng; hoa Tết 47 tỷ đồng; hàng hóa dịch vụ khác 3.808 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở Công thương đã đôn đốc doanh nghiệp đầu mối, siêu thị, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nguồn hàng, có kế hoạch phân bổ hàng cho đại lý trực thuộc nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, không để thiếu hàng, sốt giá; có kế hoạch tập kết hàng hóa về kho dự trữ trong tháng 12-2023, trong đó tập trung các mặt hàng thiết yếu như: nguyên nhiên liệu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, bánh mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, văn hoá phẩm, hàng may mặc… Yêu cầu các siêu thị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại tích cực phối hợp tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với những ngành hàng thiết yếu như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hàng may mặc, hàng điện tử, điện lạnh phục vụ nhu cầu đón Tết của nhân dân vùng sâu, vùng xa. Vận động các doanh nghiệp tăng cường tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm đáp ứng tốt nhu cầu và quyền lợi người tiêu dùng…

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai là đơn vị chủ lực với lợi thế có trên 40 đầu xe tải phân phối hàng cho hệ thống bán lẻ, đại lý của công ty và tham gia đưa hàng hóa về vùng sâu, vùng xa. Thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối và thương nhân phân phối có kế hoạch dự trữ, phân bổ nguồn hàng cho hệ thống cửa hàng trực thuộc và hệ thống đại lý theo quy định, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định và có phương án dự phòng cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là nơi công cộng diễn ra lễ hội, khu vui chơi…