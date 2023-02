Chư Don cần quyết tâm chính trị cao trong công tác giảm nghèo

Tin liên quan Chư Don tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Pưh.

Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Chư Don Đặng Lê Minh cho hay: Chư Don là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pưh. Toàn xã có 830 hộ/4.211 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 85% dân số. Kể từ khi được chia tách từ thị trấn Nhơn Hòa (năm 2008) đến nay, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ từ điện, đường, trường, trạm, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 60% xuống còn khoảng 15% (năm 2022, theo tiêu chí nghèo đa chiều). Tuy nhiên, Chư Don có địa hình không bằng phẳng, chủ yếu là đồi núi, đá lượn sóng nằm nghiêng, chia cắt mạnh, hệ thực vật nghèo. Cùng với đó, diện tích đất tự nhiên chỉ khoảng 3.496 ha, trong đó, đất nông nghiệp gần 2.150 ha, đất lâm nghiệp hơn 1.036 ha, đất phi nông nghiệp và đất khác 309,7 ha đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Đặc biệt, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chính như: lúa nước, mì, bắp. “Do đó, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã còn trên 38%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,8 triệu đồng/năm. Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã đến nay mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới”-Bí thư Đảng ủy xã Chư Don thông tin.

Trong năm 2022, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Huyện ủy giao, đạt 100% kế hoạch. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, bên cạnh cử 20 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, xã cũng đã tổ chức kết nạp 6 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Công tác dạy và học có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Don cho biết thêm: “Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023, không để xảy ra tình trạng thiếu nước tưới; tiếp tục tuyên truyền, xây dựng và củng cố các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương. Đồng thời, tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã NTM đã đạt, phấn đấu trở thành xã NTM vào cuối năm 2025. Triển khai quyết liệt Chương trình hành động của Đảng ủy về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ, chi bộ và hệ thống chính trị các thôn, làng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên tại thôn, làng, đảng viên trong lực lượng Công an, dân quân, dự bị động viên gắn với xây dựng chi bộ, thôn, làng có chi ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận cho rằng: Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và các địa phương trực tiếp hưởng lợi từ công trình thủy lợi Plei Thơ Ga rất phấn khởi khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2021. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư đồng bộ, chỉ mới xây dựng phần đập, hệ thống kênh mương chưa được đầu tư nên hiệu quả khai thác từ công trình này chưa cao. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm bố trí nguồn vốn đầu tư hệ thống kênh mương để phát huy hiệu quả công năng hồ thủy lợi Plei Thơ Ga, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân, nhất là người dân tộc thiểu số.

Còn Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lê Quang Thái thì cho biết: Hồ thủy lợi Plei Thơ Ga sau khi hoàn thành không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản mà còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Để phát huy tối đa công năng từ công trình, huyện đang xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp-dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả công trình hồ chứa Plei Thơ Ga. Huyện rất mong muốn các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm, hỗ trợ, giới thiệu cho huyện các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển du lịch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, nhất là tuyến giao thông kết nối với xã Ia Blứ, góp phần giúp xã mở rộng giao thương, kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung giảm nghèo bền vững

Bên cạnh giải đáp một số nội dung liên quan, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đã nêu nhiều giải pháp để huyện, xã quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị: Huyện Chư Pưh và xã Chư Don cần quan tâm hơn và có giải pháp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Chư Don cần khai thác tốt diện tích đất nông nghiệp và giải quyết bài toán thiếu đất sản xuất bằng cách giao khoán, bảo vệ rừng đối với hơn 1.000 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành làm việc với các đơn vị liên quan nhanh chóng điều chỉnh chủ trương đầu tư để sớm hoàn thành hệ thống kênh mương thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Người dân trong xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, do đó, đề nghị xã, huyện cần tính toán kỹ tình trạng sử dụng các loại đất trên địa bàn. Từ đó, có giải pháp phát triển cụ thể cho từng loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh của xã nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp để tận dụng các nguồn nước phục vụ cho người dân tưới tiêu, sản xuất trong khi chờ đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh mương. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan sau cuộc làm việc này cùng với huyện, xã khảo sát, tính toán nguồn vốn hợp lý để làm cầu bắc qua suối Ia Lốp (vào 2 làng Ia Ngăng và Hlốp) và làm đường nối với xã Ia Blứ tạo tính liên kết, kết nối các xã, làng để phát triển kinh tế-xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Dù cách trung tâm huyện khoảng 6 km, giao thông đi lại thuận lợi nhưng Chư Don còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm hơn 38% dân số. Do đó, đề nghị hệ thống chính trị xã cần quyết tâm, cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đặc biệt, xã cần thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Muốn vậy, xã phải tập trung tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán canh tác, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Đồng thời, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, có giải pháp, bước đi cụ thể để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình này, tránh bị thu hồi nguồn vốn. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; diện tích đất lâm nghiệp nào chưa có rừng thì phải tính toán để trồng rừng. Cùng với đó, xã thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người có công và nâng cao hiệu quả giáo dục. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn, làng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: “Địa phương phải tính toán trồng cây xanh xung quanh hồ thủy lợi Plei Thơ Ga, trụ sở UBND xã để tạo màu xanh ở những khu vực này; đồng thời, phải quy hoạch phát triển dân cư quanh trung tâm xã. Huyện, xã phải chủ động tạo ra các điểm nhấn về phát triển du lịch xung quanh thủy lợi Plei Thơ Ga nhằm thu hút du khách đến tham quan, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh nhanh chóng làm kênh nhánh thủy lợi Plei Thơ Ga (xem đây là một trong những việc làm cấp bách) để phát huy hiệu quả cao hơn so với năng lực tưới của hồ thủy lợi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng dự án và giảm nghèo bền vững”.

Đối với một số kiến nghị của xã, huyện, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc với địa phương và có hướng giải quyết phù hợp trong thời gian tới.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà cho hệ thống chính trị xã Chư Don và 10 hộ nghèo trên địa bàn xã.