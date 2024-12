Chồng đốt than sưởi ấm cho vợ vừa sinh khiến cả nhà bị ngộ độc khí CO

(GLO)- Vợ vừa sinh, do trời lạnh nên người chồng đốt than để sưởi ấm trong phòng kín. Hậu quả khiến 4 người trong gia đình phải đi cấp cứu do ngộ độc khí CO .

Theo kết quả khai thác bệnh án của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vợ của người đàn ông ở huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa sinh được 10 ngày nên tối 15-12, người chồng đốt than hoa bỏ vào nồi đất rồi đặt trong phòng ngủ rộng khoảng 15 m2 để sưởi ấm cho cả gia đình.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ của cháu bé sơ sinh trong gia đình 4 người bị ngộ độc khí than ở Hà Tĩnh. Ảnh: TTYT huyện Thạch Hà

Sáng 16-12, khi tỉnh giấc, hai vợ chồng cùng con gái 6 tuổi phát hiện đầu đau ran, ý thức lơ mơ, bé sơ sinh 10 ngày tuổi liên tục khóc. Họ lập tức gọi điện thoại cho người thân đến hỗ trợ đưa cả gia đình đến bệnh viện cấp cứu.

Cả 4 bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, trong tình trạng đau đầu, khó thở, ý thức lơ mơ, nôn mửa. Bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc khí CO do đặt nồi than sưởi ấm trong phòng kín.

BSCKI Nguyễn Hữu Thạch-Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và chống độc, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết, việc đốt than trong phòng kín, không gian chật hẹp, đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy, sản sinh ra khí CO gây ngộ độc. Với đặc điểm của khí CO là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ.