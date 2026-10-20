Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Chính quyền bang nói không với đề xuất đổi tên New Mexico thành New America của ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VnE, fox10tv)

(GLO)- Ngày 19-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc giục đổi tên bang New Mexico thành New America, trong khi các đại diện của bang khẳng định giữ nguyên tên gọi gắn với lịch sử và văn hóa địa phương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đề nghị bang New Mexico lập tức sử dụng tên New America.

Ông cho rằng việc đổi tên sẽ nâng cao uy tín của bang, đồng thời giúp giá nhà và thu nhập của người dân tăng lên.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cho những nhận định về lợi ích kinh tế này.

chinh-quyen-bang-noi-khong-voi-de-xuat-doi-ten-new-mexico-thanh-new-america-cua-ong-trump.png
Vị trí bang New Mexico, Mỹ. Đồ họa: Britannica

Đây là lần tiếp theo ông Trump thúc đẩy ý tưởng đổi tên New Mexico thành New America, sau khi nêu đề xuất hồi tháng 9. Khi đó, ông đăng hình bản đồ bang với phần tên Mexico bị gạch bỏ và thay bằng America.

Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham, thuộc đảng Dân chủ, đã bác bỏ đề xuất trước đó.

Ngày 19-10, Thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan, đại diện bang, tiếp tục khẳng định tên gọi New Mexico lưu giữ lịch sử, văn hóa và truyền thống qua nhiều thế hệ và người dân nơi đây tự hào về tên quê hương nên sẽ không thay đổi.

Về thẩm quyền, Tổng thống Mỹ không thể tự quyết định đổi tên một bang. Việc thay đổi tên New Mexico phải được thực hiện thông qua quy trình của bang, thay vì chỉ bằng quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo Cục Các vấn đề người Mỹ bản địa thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, tên New Mexico có nguồn gốc từ thế kỷ XVI, trước khi nước Mỹ được thành lập.

Đề xuất mới nhất được đưa ra sau các động thái của ông Trump nhằm đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh America và hồ Ontario thành hồ America.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Tin thế giới tối 18-10: Venezuela ký thỏa thuận dầu mỏ gần 76 tỷ USD, hợp tác với Mỹ tại 17 mỏ

Thế giới

(GLO)- Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày; bạo loạn tại Pháp khiến khoảng 1.200 người bị bắt; Venezuela ký các thỏa thuận đầu tư dầu mỏ gần 76 tỷ USD; cháy nổ tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều người thương vong, các bệnh viện quá tải là những tin tức quốc tế nổi bật hôm nay.

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Hindu khiến 19 người thiệt mạng

Thế giới

(GLO)- Ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17-10 tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran tuyên bố siêu tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz; Ukraine đề nghị EU viện trợ 300 tên lửa Patriot và 70 tỷ euro; Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine; cô giáo Mỹ dũng cảm giằng co với tay súng, góp phần ngăn thảm kịch trường học.

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ xuyên biên giới dài hơn 3.000 m; Hai tàu hàng chìm tại eo biển Hormuz; ông Trump tiếp tục tuyên bố Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

null