Chiến sĩ nghĩa vụ tự hào đứng dưới cờ Đảng

Đây là cảm xúc chung của 4 chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an thị xã Ayun Pa) vừa được kết nạp Đảng.

Tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chi bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an thị xã Ayun Pa) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đây là những chiến sĩ ưu tú nhất đã trải qua gần 2 năm phấn đấu, rèn luyện trong học tập, công tác để được ghi nhận đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo Trung tá Lê Công Trình-Bí thư Chi bộ Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp, ngay khi các chiến sĩ kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới trở về nhận nhiệm vụ, chi bộ và đơn vị đã chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng. Quá trình này được thực hiện đúng quy trình, quy định và điều lệ Đảng, đặc biệt các yếu tố về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, lối sống và tinh thần phấn đấu rèn luyện của các quần chúng ưu tú luôn được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi chiến sĩ có đầy đủ nhận thức về Đảng, thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đơn vị tạo những điều kiện thuận lợi nhất để mọi đoàn viên, thanh niên có cơ hội được thử thách, rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định chỉ tiêu, đối tượng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng, giới thiệu cho cấp ủy chi bộ.

Anh Cao Văn Định (1 trong 4 chiến sĩ nghĩa vụ được kết nạp Đảng, cư trú tại buôn Hoang, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: Vừa qua, trong lúc tăng cường phối hợp với lực lượng Công an Giao thông tuần tra, kiểm soát đo nồng độ cồn, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị bắt quả tang 1 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Lập được chiến công tại đơn vị khiến anh cảm thấy rất vui và càng nung nấu nguyện vọng được trở thành chiến sĩ Công an chuyên nghiệp để cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

“Môi trường quân ngũ khuôn khổ và kỷ luật nghiêm khắc, song lại rèn luyện cho bản thân tôi thêm bản lĩnh và trách nhiệm. Cuối tháng 8 vừa qua, tôi chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là động lực để tôi phấn đấu và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa"-anh Định tâm sự.

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 4 quần chúng ưu tú gồm Cao Văn Định, Nay Trưk, Nguyễn Văn Sáng và Nay Bình tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; tham gia xây dựng và bảo vệ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình…”.

Tiếp tục cống hiến

Cách đây hơn 1 năm, thanh niên Nay Bình (xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa) viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Trải qua giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, Bình được phân công về nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an thị xã Ayun Pa).

Anh Bình cho biết: Anh có ước mơ lớn là được khoác lên mình bộ quân phục của người lính. Tuy nhiên do thiếu điểm khi xét tuyển Đại học nên anh quyết định đăng ký đi nghĩa vụ Công an Nhân dân để vừa rèn luyện bản thân vừa có cơ hội thi xét tuyển lên Công an chuyên nghiệp.

“Cha mẹ đều là đảng viên, trong đó ba làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, mẹ làm giáo viên mầm non nên tôi sớm có ý thức phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp nối truyền thống của gia đình. Qua sự rèn luyện tại đơn vị đã giúp tôi trưởng thành hơn. Càng tự hào hơn khi trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính môi trường Công an nhân dân. Nếu kết quả xét tuyển nguyện vọng Đại học năm nay không được như ý thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi sẽ trở về địa phương tiếp tục ôn thi tiếp ".

Còn chiến sĩ Nay Trưk (buôn Chư Băh A, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) bộc bạch: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào đối với tôi. Tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để trở thành một người chiến sĩ giỏi, một đảng viên gương mẫu, phát huy tinh thần “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách người thanh niên Công an bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Từ năm 2022 đến nay, Chi bộ Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an thị xã Ayun Pa) đã kết nạp 9 đảng viên mới là những chiến sĩ nghĩa vụ, trong đó 4 chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Đơn vị phấn đấu từ nay đến cuối năm kết nạp thêm 3 chiến sĩ nghĩa vụ nữa.

Bí thư Chi bộ Trung tá Lê Công Trình cho biết: 4 chiến sĩ nghĩa vụ vừa được kết nạp đều gương mẫu, chấp hành tốt nội quy đơn vị, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó có 2 chiến sĩ vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự bắt quả tang đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị đã lập hồ sơ 2 chiến sĩ này đề nghị Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen.

So với địa bàn dân cư, thuận lợi trong quá trình phát triển đảng viên của đơn vị là các chiến sĩ được rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao; quá trình sinh hoạt tập trung giúp đơn vị theo dõi, đánh giá cụ thể sự tiến bộ của từng chiến sĩ. Đội ngũ này nếu không đủ điều kiện đi theo con đường chuyên nghiệp thì khi rời đơn vị sẽ là lực lượng nòng cốt tại địa phương, tiếp tục cống hiến, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng vũ trang trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm.

Theo bà Hà Thị Thu Huyền-Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Ayun Pa, 8 tháng qua, các tổ chức cơ sở Đảng tại thị xã kết nạp 64 đảng viên, vượt 8 đảng viên so với kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả đó, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng hàng năm.

Việc kết nạp Đảng các quần chúng ưu tú là thanh niên, học sinh, chiến sĩ nghĩa vụ gương mẫu tạo ra thế hệ đảng viên trẻ vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.