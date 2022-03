Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với tình hình mới.





Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) gồm 9 cán bộ, chiến sĩ. Tất cả là người tại chỗ, am hiểu địa bàn, khu vực phòng thủ nên luôn có mặt sớm nhất khi có tình huống xảy ra. Ông Hoàng Văn Hưng-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã-cho biết: “Lực lượng dân quân và dân quân thường trực của xã được huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài việc tuần tra kiểm soát địa bàn, chúng tôi còn phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng để xử lý tốt các tình huống phát sinh trên địa bàn biên giới”. Hiện nay, trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ có 10 đơn vị dân quân và 5 đơn vị tự vệ, ngoài ra còn xây dựng các tiểu đội dân quân thường trực ở 3 xã biên giới và các xã trọng điểm về an ninh quốc phòng.

Nữ dân quân tự vệ huyện Đak Pơ huấn luyện trên thao trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Trung tá Trần Thế Tùng-Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Pleiku-cho biết: Hiện thành phố có tỷ lệ dân quân đạt 0,69% dân số, tự vệ đạt 14,3% so với tỷ lệ cán bộ, công chức; có 22 đơn vị dân quân và 76 đơn vị tự vệ. Trong đó, 40 Ban CHQS, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quản lý. Ngoài nhiệm vụ chính, lực lượng này còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng dân quân đã đi đầu trong công tác phòng-chống dịch.



Toàn tỉnh hiện có tỷ lệ dân quân đạt 1,27% so với dân số; tự vệ 14,4% so với cán bộ, công nhân viên. Để xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, theo Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng lực lượng DQTV phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn. Hiện nay, toàn tỉnh có 220 đơn vị dân quân, 218 đơn vị tự vệ. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân; tuyển chọn DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó ưu tiên đảng viên, đoàn viên thanh niên có trình độ học vấn cao, thường xuyên có mặt ở địa phương để kết nạp vào lực lượng dân quân. Các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo xây dựng DQTV tại chỗ, cơ động, thường trực tại địa bàn trọng điểm về quốc phòng; xây dựng DQTV phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.



Hiện nay, 220 chi bộ quân sự cấp xã đều có cấp ủy; tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV là hơn 6.000 đồng chí, trong đó, dân quân là 4.100, tự vệ hơn 1.900 người. Cơ quan quân sự các cấp chú trọng xây dựng lực lượng DQTV gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở. Toàn tỉnh có 214 chỉ huy trưởng, 294 chỉ huy phó Ban CHQS xã đã qua đào tạo trình độ chuyên môn ngành quân sự cơ sở. Trong đó, đại học 26 đồng chí, cao đẳng 77 đồng chí, trung cấp 109 đồng chí.

Lực lượng dân quân chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn cán bộ; xây dựng kế hoạch huấn luyện DQTV cho từng đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình, giáo án, cơ sở vật chất, mô hình học cụ. Các đơn vị tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; 100% giáo án được phê duyệt trước khi lên lớp. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt phương châm Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, kết hợp chặt chẽ kỹ thuật và chiến thuật, lý thuyết gắn với thực hành. Qua huấn luyện, diễn tập, chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu của lực lượng DQTV được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.



“Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới sát với khu vực phòng thủ, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 285/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”-Đại tá Lê Kim Giàu thông tin.



