Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tập huấn ngành dân quân tự vệ và kỹ thuật năm 2021

(GLO)- Sáng 22-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 lớp tập huấn ngành dân quân tự vệ (DQTV) và kỹ thuật năm 2021.

Quang cảnh lớp tập huấn ngành dân quân tự vệ. Ảnh: Huy Bắc

Trong thời gian 1 ngày, gần 70 đại biểu là Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, cán bộ phụ trách công tác DQTV của 17 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố được tập huấn các nội dung: xây dựng mẫu báo cáo công tác ngành DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021 theo Quyết định số 1110/QĐ-TM ngày 22-6-2020 của Bộ Tổng Tham mưu về ban hành mẫu biểu thống kê công tác DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuẩn bị, phương pháp tổ chức hội thi pháp luật về DQTV; hướng dẫn xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái quốc phòng và khi ban hành tình trạng khẩn cấp do thảm họa dịch bệnh nguy hiểm hoặc đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tại lớp tập huấn ngành kỹ thuật, gần 50 cán bộ phụ trách công tác kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được huấn luyện các nội dung gồm: Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2004; những vấn đề chung về công tác tham mưu kỹ thuật; công tác bảo đảm kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa).

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất cho cán bộ chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác chuyên môn trong lực lượng vũ trang tỉnh nắm chắc nội dung, tham mưu cho chỉ huy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác DQTV và ngành kỹ thuật, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng-quân sự địa phương trong tình hình mới.

HUY BẮC