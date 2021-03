Úc đình chỉ quan hệ quốc phòng với Myanmar

Úc đình chỉ chương trình hợp tác quốc phòng với Myanmar sau khi quân đội Myanmar tiến hành chính biến để nắm quyền và đối phó biểu tình.



Người biểu tình dùng khiên che chắn trong một cuộc xuống đường tại Yangon, Myanmar - ảnh: AFP



Tờ The Guardian ngày 8.3 dẫn lời Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho hay Úc đã dừng chương trình hợp tác quốc phòng với Myanmar, đồng thời chỉ trích cách quân đội Myanmar đối phó với những cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự.



“Chúng tôi tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế sử dụng bạo lực đối với dân thường”, bà Payne phát biểu.



Ngoại trưởng Úc cho hay nước này trước đó đã tham vấn với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các nước ASEAN và Nhật Bản, Ấn Độ về chính sách liên quan Myanmar.



Bà cho biết Úc có chương trình hợp tác quốc phòng song phương với quân đội Myanmar giới hạn trong các lĩnh vực phi chiến đấu như đào tạo tiếng Anh. Chương trình này giờ đây bị đình chỉ.



Bên cạnh đó, chương trình phát triển của Úc cũng được chuyển hướng đến hỗ trợ các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của những người nghèo và dễ bị tổn thương, trong đó có người Rohingya và các dân tộc thiểu số khác ở Myanmar.



Tình hình Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các tổ chức kêu gọi người lao động đình công trên cả nước nhằm phản đối việc quân đội cầm quyền. Vào sáng 8.3, theo Reuters, các lực lượng an ninh Myanmar đang được duy trì tại nhiều bệnh viện và trường đại học trên cả nước.

Theo Khánh An (TNO)