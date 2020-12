Bất ngờ loại vũ khí "cũ" của Nga có khả năng "hủy diệt thế giới

Tạp chí National Interest của Mỹ nêu tên một loại vũ khí "cũ" của Nga "vẫn còn có khả năng hủy diệt thế giới".



Theo NI, máy bay ném bom 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt Tu-95MS, được phát triển vào giữa thế kỷ trước, liên tục được hiện đại hóa và vẫn là một loại vũ khí quan trọng trong cơ cấu không quân thuộc bộ ba hạt nhân của Nga.



Tác giả của bài báo nhấn mạnh rằng Tu-95 vẫn là một trong những mẫu máy bay nhiều tuổi đời nhất đang phục vụ trong Lực lượng không quân vũ trụ Nga, và là loại máy bay ném bom tuốc bin cánh quạt duy nhất trên thế giới vẫn được quân đội sử dụng.



Tu-95 được ra mắt lần đầu vào năm 1956 và đã trải qua nhiều đợt nâng cấp. Đây là 1 trong những vũ khí chủ lực của lực lượng máy bay ném bom Nga. Việc lựa chọn động cơ tuốc bin phản lực có liên quan đến tình trạng đốt cháy nhiên liệu quá nhanh của động cơ phản lực thời đó.



Các nhà báo nhấn mạnh rằng nhờ quá trình hiện đại hóa, máy bay ném bom hiện nay đã có thể sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 tối tân có khả năng thay đổi mục tiêu trong khi bay.



NI lưu ý rằng phương tiện chiến đấu này, giống như máy bay B-52 của Mỹ có mục đích tương tự, cũng được phát triển trong thập niên 1950, tuy nhiên tới nay vẫn "không có dấu hiệu phải nghỉ hưu." Nhưng khác với B-52, phần lớn các máy bay Tu-95 được sản xuất từ những năm 1980 do không thể nâng cấp các mẫu trước đó. Do đó, tờ báo cho biết thêm là chúng có thể được coi là tương đối trẻ so với một số máy bay của NATO.





https://danviet.vn/bat-ngo-loai-vu-khi-cu-cua-nga-co-kha-nang-huy-diet-the-gioi-20201217151709335.htm

Theo VĂN GIANG (Dân Việt)