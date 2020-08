Trung Quốc nhảy dựng vì máy bay do thám Mỹ vào "vùng cấm bay"

Quân đội Trung Quốc hôm 25-8 cáo buộc một máy bay do thám Mỹ đi vào vùng cấm bay do Bắc Kinh lập ra trong lúc tiến hành tập trận.





Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết một máy bay do thám U-2 của Mỹ đã đi vào vùng cấm bay của chiến khu miền Bắc của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đây là nơi cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc đang diễn ra.



Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc gọi đây là "hành động khiêu khích rõ ràng" và thúc giục Washington chấm dứt ngay những động thái như thế, cũng như có những bước đi nhằm bảo vệ hoà bình và ổn định tại khu vực.



Máy bay do thám U-2 của Mỹ. Ảnh: Reuters



Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, sự xâm nhập của máy bay do thám Mỹ cản trở hoạt động tập trận thường kỳ của Bắc Kinh, cũng như vi phạm các giao thức an ninh hàng không và hàng hải giữa hai nước.



Không dừng lại ở đó, bộ này còn cho rằng các hành động của Mỹ có nguy cơ dễ dẫn đến hiểu lầm và thậm chí là sự cố trên biển hoặc trên không.



Tuyên bố không nói rõ vụ việc trên xảy ra ở đâu. Tuy nhiên, Trung Quốc đang tiến hành tập trận ở biển Bột Hải, bên cạnh một số vùng biển khác.



Phản ứng nói trên đe dọa khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng trong bối cảnh hai nước đang tranh cãi về một loạt vấn đề, từ thương mại, công nghệ cho đến nhân quyền.



Trung Quốc lâu nay vẫn chỉ trích hoạt động do thám của Mỹ. Đáp lại, Washington phàn nàn về những lần máy bay Trung Quốc chặn "không an toàn" máy bay Mỹ.

Theo P.Võ (NLĐO, Reuters, Sputnik)