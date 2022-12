Phục dựng nguyên bản lễ mừng lúa mới của người Bahnar ở xã Ya Hội

(GLO)- Sáng 8-12, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Trung tâm Văn hoá-Thông tin-Thể thao huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Bahnar tại làng Brang Đak Kliết (xã Ya Hội).

Nghi lễ được phục dựng nguyên bản, khuyến khích người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của người Bahnar nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung.

Phụ nữ Bahnar lên rẫy suốt những bông lúa bằng tay chuẩn bị cho nghi lễ nông nghiệp quan trọng nhất trong năm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Già làng Đinh Văn Không là người có uy tín trong cộng đồng, được giao trọng trách hướng dẫn dân làng tiến hành trình tự lễ cúng gồm: nghi thức cúng tổ tiên (yang so), cúng các thần linh (thần núi, thần sông,…), lễ cúng ma (a tâu). Hội đồng già làng thay mặt dân làng dâng lễ vật cảm tạ thần lình, cầu mong các vị thần phù hộ người dân làng Brang Đak Kliết gặp nhiều may mắn trong lao động sản xuất, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lúa về đầy kho; bà con dân làng không bệnh tật, ốm đau, có cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Nghi thức tạ ơn thần linh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghi lễ kết thúc, mỗi người dân ăn một chén cơm mới, sau đó hòa vào những vòng xoang trong âm thanh cồng chiêng ngân vang, rộn rã. Tất cả dân làng đều mang đến nhà rông 1 ghè rượu và 1 rổ cốm mới. Mọi người vừa vít rượu cần, vừa ăn cốm, mời khách cùng thưởng thức ẩm thực. Nhiều nét đẹp văn hoá cũng được thể hiện rõ trong lễ mừng lúa mới như tình cảm gắn bó trong gia đình, sự gắn kết giữa người với người tạo nên sức mạnh của cộng đồng.

Mừng lúa mới là truyền thống văn hoá được các thế hệ Bahnar ở xã Ya Hội gìn giữ, phát huy trong suốt chiều dài lịch sử. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông Nguyễn Tấn Ba-Phó giám đốc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San cho biết: “Mừng lúa mới là nghi lễ được bà con Bahnar ở xã Ya Hội tổ chức hàng năm. Đây là điểm sáng tích cực thể hiện ý thức của người dân trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá. Thời gian tới, Nhà hát sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai phục dựng các nghi lễ truyền thống của người bản địa, qua đó để kiểm tra, đánh giá thực tế đời sống văn hoá của bà con ở các buôn, làng để góp phần bảo vệ, đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”.

Cồng chiêng ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Rang lúa rẫy làm cốm mới-món ăn không thể thiếu trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vít rượu cần, ăn cốm mới. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lễ mừng lúa mới của người Bahnar ở Ya Hội vẫn giữ được nhiều nét đẹp văn hoá độc đáo. Ảnh: Hoàng Ngọc

HOÀNG NGỌC