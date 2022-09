Ayun Pa: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 7-9, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, phường có tuyến tỉnh lộ 668 đi qua trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tham gia lễ ký kết có lãnh đạo Công an thị xã, Công an các xã, phường cùng đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường có tỉnh lộ 668 đi qua gồm phường Đoàn Kết, phường Sông Bờ và xã Chư Băh.

Công an thị xã Ayun Pa ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, phường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Vũ Chi

Tại lễ ký kết, các đại biểu cùng nhau thảo luận, thông qua và ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, Công an thị xã Ayun Pa có trách nhiệm thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền; đẩy mạnh tuần tra lưu động, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua các thiết bị công nghệ, camera; mở các đợt cao điểm xử lý các chuyên đề trọng điểm; rà soát, khắc phục các “điểm đen”, phối hợp tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, lâm sản trái phép….



Các xã, phường có trách nhiệm huy động hệ thống chính trị cơ sở tham gia phối hợp cùng Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tại trường học, cụm dân cư, doanh nghiệp dọc tuyến tỉnh lộ; vận động già làng, trưởng thôn, người có uy tín tích cực tuyên truyền người dân chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.



Thông qua quy chế phối hợp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên trong triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 668; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.



VŨ CHI