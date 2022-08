Mang Yang: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 30-8, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an huyện và UBND cấp xã có tuyến quốc lộ 19, 19D, tỉnh lộ 666 và đường liên xã đi qua trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công an huyện báo cáo về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông 8 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trong 8 tháng qua, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết và 9 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 18,5 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 3 vụ. Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông cho thấy, tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 19 chiếm tỷ lệ cao (xảy ra 5/8 vụ, chiếm 62,5%). Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là các xã, thị trấn nằm dọc quốc lộ 19 như thị trấn Kon Dơng, xã Đak Djrăng, Đak Yă…

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Hà Phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh; công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn...

Bên cạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các nhà trường, thực hiện phong phú, đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông.