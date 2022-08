Pleiku: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự ATGT giữa Công an thành phố với UBND các xã, phường

(GLO)- Sáng 29-8, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Pleiku tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Kế hoạch 4276/KH-UBND, ngày 4-11-2021 của UBND TP.Pleiku về nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự ATGT gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, và tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Công an thành phố với UBND các xã, phường trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban ATGT thành phố, qua 9 tháng triển khai kế hoạch 4276 (từ ngày 4-11-2022 đến 15-8-2022), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ, số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế; không để xảy ra tội phạm phức tạp có tính chất băng nhóm, các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích được kiềm chế; kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy không để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 2 chỉ, số vụ tại nạn giao thông và số người chết.

Công an TP. Pleiku cùng với các xã, phường ký cam kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Qua 9 tháng, Ban ATGT TP. Pleiku, UBND các xã, phường và các Hội đoàn thể đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, phòng chống đuối nước, chống tội phạm mua bán người và phòng chống tội phạm cho thanh thiếu niên tại 330 thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp với khoảng 24.460 lượt người tham gia, bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp kết hợp với giải đáp thắc mắc, hỏi đáp có tặng quà; xe loa tuyên truyền, giáo dục cá biệt, cho cam kết, lập danh sách quản lý, thông tin tuyên truyền qua báo đài, mạng xã hội....

Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT, an ninh trật tự tại các tuyến đường trọng điểm được lực lượng Công an thành phố, Công an các xã, phường ra quân triển khai được 2.562 buổi, dừng kiểm tra 2.662 phương tiện, phát hiện 189 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, giải tán 9 nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện gây rối, thu giữ nhiều tài sản khác...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 22 xã, phường đã ký cam kết với Công an thành phố quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, nêu ra những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.