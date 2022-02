Kbang: Dấu ấn nổi bật từ công tác chỉ đạo, điều hành

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thời tiết bất lợi nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Qua đánh giá kết quả trên tất cả các lĩnh vực, năm 2021, huyện Kbang có 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,01%, vượt 0,01%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 626 tỷ đồng, vượt 0,97%; thu ngân sách của huyện được hơn 53,4 tỷ đồng, vượt 27,6%; toàn huyện trồng hơn 567 ha rừng, vượt 13,46%...

Bên cạnh đó, công tác phòng-chống dịch Covid-19 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển, các chính sách, chế độ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, đời sống của người dân trong huyện từng bước được cải thiện đáng kể, số hộ nghèo giảm sâu qua các năm.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đô thị Kbang ngày càng khởi sắc. Ảnh: Minh Nguyễn

Đáng chú ý là cuối năm 2017, huyện Kbang có đến 2.677 hộ nghèo, chiếm 15,7% thì đến hết năm 2021 chỉ còn 787 hộ, chiếm 4,38%. Đặc biệt, giai đoạn 2017-2020, huyện đã huy động và sử dụng tổng hợp các nguồn lực từ các chương trình, dự án giảm nghèo hơn 217 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp các hộ thoát nghèo. Riêng năm 2021, huyện đã tích cực lồng ghép các nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp xây dựng xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng. Đến nay, Kbang đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, có 7 xã và 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, huyện tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp khả thi triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2022. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là huy động mọi nguồn lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và bền vững. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhu cầu thị trường và gắn với liên kết đầu tư của các doanh nghiệp; phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Thực hiện tốt các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh xúc tiến đầu tư dự án vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ; huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến các thôn, làng cùng Nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Dấu ấn trong lãnh đạo, điều hành

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kbang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, tích cực triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; đồng thời hướng đến việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ. Cụ thể là, tiếp tục tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo “mục tiêu kép” theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội là việc Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) như: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển vốn rừng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững; xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch; phát triển hợp tác xã; đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số... để lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến-Bí thư Huyện ủy Kbang-thông tin: “Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đề ra các phương hướng, giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề, triển khai thực hiện 4 chương trình trọng tâm đã đề ra nhằm từng bước biến thách thức thành cơ hội, đưa huyện nhà vươn lên, phát triển mạnh mẽ”.

Kbang huy động cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh những chỉ đạo quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được Đảng bộ huyện chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó đáng chú ý là gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2021, Đảng bộ huyện kết nạp được 110 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; hiện có 109/110 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, đạt tỷ lệ 99,09%. Đặc biệt, huyện Kbang là địa phương đi đầu trong việc nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn với 82/110 thôn, làng, tổ dân phố đã thực hiện; toàn huyện có 109/110 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên.

Ngoài ra, trong năm 2021, huyện đã chỉ đạo tổ chức 3 cuộc điều tra xã hội học về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như: công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 13 tổ chức cơ sở Đảng và 17 đảng viên theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cấp ủy Đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 38 tổ chức cơ sở Đảng, 95 đảng viên và giám sát 19 tổ chức cơ sở Đảng và 69 đảng viên. Phân công 66 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phụ trách, giúp đỡ 95 hộ nghèo tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế với tổng kinh phí hơn 290 triệu đồng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từng bước có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên cũng được nâng lên; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể và địa phương trong việc nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Chỉ đạo nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đối thoại với Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Theo Bí thư Huyện ủy Kbang, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường nắm tình hình cơ sở và đời sống của Nhân dân; tuyên truyền nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào, cuộc vận động; thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19 đi đôi với đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Một mùa xuân mới lại đến, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc của huyện Kbang luôn vững tin huyện nhà tiếp tục có những bứt phá hơn nữa, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, xa hơn là các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

MINH NGUYỄN