Thông điệp nóng cho nhà đầu tư tham gia thị trường bằng sự dũng cảm

Cổ phiếu cắm đầu lao dốc, bốc hơi 50-60%, thanh khoản èo uột và các nhà đầu tư tuyệt vọng, thẫn thờ khi không thể... về bờ. Chúng ta liệu có yên tâm được không?!



Mọi chuyện đang kết thúc nhanh như khi mọi thứ bắt đầu đối với những người lấy dũng cảm tham gia thị trường chứng khoán theo đám đông. Ảnh: Thế Lâm



“Yên tâm được không!” là câu hỏi ngỏ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi “thị trường có phiên giao dịch sáng mưa chiều nắng”, khi thị trường “bất thường, không ngày nào ổn định”.



48 giờ trước câu hỏi này, thị trường chứng khoán đã có một phiên ác mộng khi lập kỷ lục lịch sử: 356 cổ phiếu giảm hết biên độ trên toàn thị trường.



Hôm đó, bất kể cổ phiếu tốt/xấu, bất chấp các báo cáo phân tích liên tục khẳng định thị trường bị định giá rẻ... tất cả đều bị bán tháo.



Cho đến hôm qua, ngay cả các nhóm cổ phiếu có vốn hoá lớn, chi phối thị trường như bank, chứng khoán, bất động sản... nằm sàn hàng loạt. Hiệu ứng “đo ván” này khiến hàng loạt nhóm cổ phiếu khác như thuỷ sản, bán lẻ, dầu khí, dệt may, bất động sản khu công nghiệp, phân bón… giảm sàn theo hiệu ứng domino.



Hôm qua, vốn hoá HOSE bốc hơi 249.000 tỉ đồng, tương ứng 10,8 tỉ USD. Đây là mức giảm kỷ lục thế giới trong ngày 12.5.



Hôm qua, Uỷ ban Chứng khoán cũng đã có các thông điệp nhằm trấn an thị trường. Và trong đó, có một biện pháp là “thống nhất giải pháp, vạch lộ trình rõ ràng, phấn đấu cao nhất để kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng sớm nhất (từ cận biên lên mới nổi).



Một lời trấn an cần thiết, nhưng ngay cả trong “thông điệp nóng” ấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự “vò đầu bứt tai” của cơ quan quản lý khi mà giải pháp rõ nhất vẫn chỉ là đang tìm kiếm các giải pháp.



Thế thì nhà đầu tư biết bấu víu vào đâu?



Bloomberg hôm qua có một nhận xét rằng: Mọi chuyện đang kết thúc nhanh như khi mọi thứ bắt đầu đối với đội quân những nhà đầu tư "cá con" – những người lấy dũng cảm tham gia thị trường chứng khoán theo đám đông.



Còn với thị trường chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia của Dragon Capital nhìn nhận: Giá cổ phiếu giảm kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận đưa định giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam trở nên rất hấp dẫn. Và “tại mức định giá này, tiềm năng lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư dài hạn là rất rõ ràng”.



Hình như muốn yên tâm thì giờ đây - chẳng có cách nào khác - là cần bình tâm, kiên nhẫn. Bởi có thắng có thua là bình thường. Bởi đúng là không thể chỉ tham gia thị trường chứng khoán bằng sự dũng cảm mà được.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/thong-diep-nong-cho-nha-dau-tu-tham-gia-thi-truong-bang-su-dung-cam-1044354.ldo



Theo Anh Đào (LĐO)