Coi chừng COVID-19 phản công bất ngờ

Chính lúc người dân coi thường nhất, chủ quan nhất, là lúc dịch có nguy cơ bùng phát nhất.





Mấy ngày nghỉ lễ, lại được dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, nên người dân đi chơi rất đông. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, chiều 1.5, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) du khách đổ về lên tới hàng vạn người, các ngả đường tắc cứng, bãi biển đông nghịt người.



Quy định đeo khẩu trang và không tập trung hơn 20 người gần như "phá sản".



Các địa chỉ du lịch khác như Vũng Tàu, Đà Lạt cũng đông khách, hàng quán mở cửa đón khách trở lại bình thường. Trong đầu mọi người, hình như không còn tồn tại hai chữ "COVID". Đây chính là điều rất nguy hiểm.



Chỉ cần một người trong đám đông đó bị nhiễm bệnh, thì coi như công sức phòng chống dịch mấy tháng qua đổ sông đổ biển. Chính lúc người dân coi thường nhất, chủ quan nhất, là lúc dịch bùng phát.



Thử nhìn lại mấy tháng dịch bệnh vừa qua, Việt Nam kiểm soát tốt là vì không chủ quan, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", khoanh vùng, cách ly, dập dịch quyết liệt.



Còn các nước dịch bùng phát mạnh, ca bệnh nhiều và tử vong cao là do chủ quan, người dân không chấp hành các quy định về phòng chống dịch của chính quyền.



Vậy thì, liệu chúng ta có quá chủ quan khi mới qua 16 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng, tính đến ngày 2.5. Với loại virus nguy hiểm này, với những ca đã âm tính trở lại dương tính, thì không ai dám chắc 16 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng là an toàn tuyệt đối.



Truyền thông về năng lực dập dịch tốt của Việt Nam cũng cần thiết, nhưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến lơ là "khinh địch". Coi chừng “địch” sẽ phản công bất ngờ.



Thành quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam phải được giữ vững, vấn đề không chỉ là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, mà là sức khỏe và "sự sống" của nền kinh tế.



Hãy hình dung, nếu để một vài ổ dịch bùng phát, phải tập trung khoanh vùng, cách ly, phải tốn sức người sức của để dập dịch, phải tạm dừng các hoạt động đi lại, kinh doanh, thì sẽ nguy hiểm cho nền kinh tế như thế nào.



Nếu để dịch phản công, thì đó là đòn bồi vào một cơ thể đã kiệt sức, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.



Hãy đề cao cách giác, thận trọng trong mọi hoạt động, chấp hành các quy định về phòng dịch cho đến khi chính thức tuyên bố không còn dịch COVID-19 trên toàn quốc.



Chúng ta phải phòng thủ trước dịch bệnh thật chắc chắn, khi đó mới có thể phản công trên mặt trận kinh tế.



