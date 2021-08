Hình vẽ bí ẩn trên vách hang hé lộ điều thú vị về người tiền sử

Hình vẽ trên vách hang động tiền sử ở Tây Ban Nha chứng tỏ người Neanderthal có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật.



Các vệt đỏ trên vách hang động thời tiền sử ở Tây Ban Nha là do người Neanderthal tạo ra. Ảnh: PNAS



Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), các nhà khoa học đã phát hiện ra những vệt màu đỏ trên vách hang Ardales, gần thành phố Malaga của Tây Ban Nha, được người Neanderthal tạo ra khoảng 65.000 năm trước. Điều này có nghĩa rằng, họ có thể là những nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trên Trái đất.



Người Neanderthal là một chi người đã tuyệt chủng 40.000 năm trước, được xếp vào một phụ loài của người hiện đại Homo sapiens. Tuy nhiên, vào thời điểm những hình vẽ trên vách hang Ardales được tạo ra, người Homo sapiens chưa có mặt trên Trái đất.



Hang Ardales, gần thành phố Malaga của Tây Ban Nha. Ảnh: PNAS



Những phát hiện mới bổ sung thêm bằng chứng cho thấy người Neanderthal không phải là người họ hàng sơ khai của người Homo sapiens như khoa học đã mô tả từ lâu.



Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các vệt màu được tạo ra trên vách hang động vào các thời điểm khác nhau cách nhau tới 15.000 và 20.000 năm, và xua tan một giả thuyết trước đó cho rằng chúng là kết quả của một dòng ôxít tự nhiên chứ không phải do con người tạo ra.



Joao Zilhao - một trong những tác giả của nghiên cứu đăng trên PNAS - cho biết, các kỹ thuật xác định niên đại cho thấy vệt màu đỏ đã được người Neanderthal đánh dấu lên vách đá, có thể là một phần của nghi lễ.



Ông nói: "Điều quan trọng là nó thay đổi thái độ của chúng ta đối với người Neanderthal. Họ gần gũi hơn với con người hơn. Nghiên cứu gần đây cho thấy họ thích các vật thể, giao phối với người sơ khai và giờ chúng ta có thể chứng minh rằng họ đã vẽ lên vách hang động giống như chúng ta".



Những bức tranh hang động do con người hiện đại thời tiền sử thực hiện, ví dụ như các hình vẽ được tìm thấy trong hang động Chauvet-Pont d'Arc của Pháp, có niên đại hơn 30.000 năm.



