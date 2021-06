Cựu chiến binh An Khê giúp nhau phát triển kinh tế

(GLO)- Những năm qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tham gia.





Hỗ trợ phát triển sản xuất



Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã An Khê đã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã và tích cực vận động xây dựng quỹ Hội. Đến nay, Hội đã đứng ra tín chấp cho 281 lượt hội viên vay hơn 8 tỷ đồng và góp quỹ hơn 1,3 tỷ đồng để giúp hội viên có thêm vốn đầu tư sản xuất kinh doanh.



Trở về địa phương sau những năm tháng tham gia quân ngũ, cuộc sống của gia đình ông Lê Văn Luận (tổ 7, phường An Phú) gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, Hội CCB thị xã cho ông Luận mượn 7 triệu đồng không tính lãi. Đồng thời, Hội kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để ông Luận vay 50 triệu đồng làm vốn kinh doanh. Theo đó, ông Luận mở dịch vụ bưng quả đám cưới và cho thuê trang phục biểu diễn văn nghệ. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi gà, kinh doanh phong lan. “Nhờ có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, đến nay, gia đình tôi thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-ông Luận vui vẻ nói.

Ông Vũ Đình Thi (bìa phải; thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò lai sinh sản. Ảnh: Ngọc Minh



Cũng được Hội CCB thị xã giúp đỡ, ông Vũ Đình Thi (thôn An Xuân 1, xã Xuân An) có tiền đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi. Ông chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 sào đất ruộng và 6 ha rẫy. Tuy nhiên, vì nguồn vốn hạn hẹp nên hiệu quả sản xuất chưa cao. Sau khi vay vốn, ngoài đầu tư vào trồng mía, rau màu, tôi còn mua bò lai về nuôi. Đến nay, đàn bò phát triển lên 7 con, cây trồng đạt năng suất cao, mang lại thu nhập cho gia đình hơn 200 triệu đồng/năm”.



Thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội CCB thị xã, nhiều hội viên xã Song An đã vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Chủ tịch Hội CCB xã Lê Sỹ Học cho biết: “Hội CCB xã có 102 hội viên, trong đó có 28 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 670 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, hội viên có thêm điều kiện mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, Hội thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, học tập các mô hình phát triển kinh tế”.



Đẩy mạnh phong trào



Hội CCB thị xã An Khê hiện có 1.062 hội viên sinh hoạt tại 63 chi hội. Ông Lý Văn Mười-Chủ tịch Hội CCB thị xã-cho hay: Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên đi tham quan mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng, nuôi cá, nuôi hươu ở các địa phương lân cận. Từ đó, hội viên thay đổi cách làm, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế mới; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây-con giống có chất lượng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế.

Tháng 4-2021, Hội CCB thị xã An Khê tổ chức cho hội viên tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh



Toàn thị xã có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 40 trang trại, 131 gia trại và 186 cơ sở kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các cơ sở này đã tạo việc làm cho trên 800 lao động. Nhờ tích cực lao động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu tăng lên. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB thị xã không còn hộ hội viên nghèo.



Chủ tịch Hội CCB thị xã An Khê thông tin: “Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện cho hội viên CCB tiếp cận các nguồn vốn để tăng gia sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.



NGỌC MINH