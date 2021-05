An Khê đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(GLO)- Trong 5 năm qua, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, thị xã đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân; đồng thời, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều điển hình tiên tiến

Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn) là một trong những tập thể điển hình về học tập và làm theo Bác. Ông Hồ Văn Long-Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3-cho hay: “Việc học và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ và người dân. Từ những việc làm theo Bác đã góp phần xây dựng diện mạo tổ dân phố càng khang trang, sạch đẹp, kinh tế phát triển, người dân đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hàng năm, tổ dân phố có trên 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ năm 2004 đến nay, tổ 3 đều được UBND thị xã công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững”.

Với Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, chú trọng thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Lý Văn Mười thông tin: Năm 2020, cán bộ, hội viên đã tặng hơn 80 suất quà cho hộ khó khăn và 70 bộ áo ấm, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở xã Song An với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng.

Hội cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ làng Pơ Nang (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An) gần 10 triệu đồng để xây dựng làng nông thôn mới; hỗ trợ phường An Bình 2,5 triệu đồng để mua thùng đựng rác đặt tại đường hẻm. Hội còn tham gia tuyên truyền và ủng hộ địa phương trên 30 triệu đồng để phòng-chống dịch Covid-19.