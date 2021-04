"Cán bộ tận tâm, trách nhiệm"

(GLO)- Đó là nhận xét của cán bộ và người dân dành cho ông Đồng Văn Bờ-Bí thư Chi bộ làng Tào Roòng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Pal (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Dù cùng lúc đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng ông Bờ vẫn nỗ lực hoàn thành với ý thức trách nhiệm cao.





Đồng hành cùng học sinh khó khăn



Ông Bờ đảm nhận chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Pal từ tháng 3-2020. Thấy các em học sinh đi bộ quãng đường xa đến trường, ông thương lắm. Lúc đầu, ông tìm mua xe đạp cũ từ các cửa hàng phế liệu hoặc xin người quen về sửa. Sau đó, ông mang những chiếc xe đạp này tặng các em học sinh nghèo.

Dần dần, nhiều người biết việc làm ý nghĩa của ông nên mang những chiếc xe đạp không còn nhu cầu sử dụng tới tặng. Với những chiếc xe đạp cũ, bị hư hỏng nhẹ thì ông mua phụ tùng về tự sửa chữa, còn nặng hơn thì đem ra tiệm.

Đại diện Hội Khuyến học xã Ia Pal phối hợp với Trường THCS Lương Thế Vinh tặng xe đạp cho học sinh khó khăn. Ảnh: Phan Lài



Khi những chiếc xe đạp sửa xong, ông Bờ liên hệ với Ban Giám hiệu Trường THCS Lương Thế Vinh để trao tặng cho các em học sinh nghèo. Trong năm 2020, ông đã tặng 7 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn. Nếu có thời gian rảnh, ông Bờ lại tới kiểm tra, vào dầu mỡ cho xe hoạt động trơn tru và động viên các em cố gắng học tập.

Em Rah Lan HMiên (lớp 8A, Trường THCS Lương Thế Vinh) chia sẻ: “Nhà em cách trường khoảng 2 km. Bố em mất sớm mà nhà lại đông anh em nên rất khó khăn. Em toàn đi nhờ xe của bạn hoặc đi bộ đến trường. Từ ngày được ông Bờ tặng xe đạp, em chở em gái cùng đi học”.



Cùng với tặng xe đạp, để tăng nguồn quỹ khuyến học, ông Bờ đã trực tiếp gửi thư kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong năm 2020, Hội Khuyến học xã Ia Pal phối hợp với các Mạnh Thường Quân trao 700 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái; trao 100 suất quà cho Trường THCS Lương Thế Vinh với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã còn phối hợp xây dựng 1 sân trường bê tông và 3 giếng khoan cho các điểm trường trên địa bàn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, những em học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi học sinh giỏi các cấp, Hội Khuyến học xã đều trích tiền quỹ khen thưởng để khích lệ, biểu dương.

Thầy Văn Trí Hoang-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lương Thế Vinh-chia sẻ: “Nhờ có sự đồng hành của ông Bờ trong công tác khuyến học, nhiều học sinh khó khăn đã có thêm điều kiện, động lực để đến trường. Các em học sinh trong trường rất quý mến ông Bờ”.



Làm việc bằng tinh thần, trách nhiệm



Trước khi chuyển sang làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Pal, ông Đồng Văn Bờ từng là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã trong 17 năm. Với vai trò dẫn dắt, ông Bờ đã triển khai nhiều mô hình như: trồng mì gây quỹ tại các chi hội cựu chiến binh làng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ thương-bệnh binh; tổ tự quản bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Ông Đồng Văn Bờ (thứ 2 từ phải qua) động viên anh Siu Them (làng Tào Roòng, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) yên tâm xây dựng cuộc sống. Ảnh: Phan Lài



Ông Lê Hữu Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Ia Pal: “Ông Bờ giàu lòng nhân ái, luôn tận tâm, trách nhiệm, hết mình với công việc và có nhiều đóng góp cho địa phương. Nhờ có ông giúp đỡ, các cháu học sinh khó khăn trên địa bàn xã có thêm động lực để đến trường. Chi bộ làng Tào Roòng nhiều năm nay luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để các cán bộ trẻ học tập và noi theo”.



Tào Roòng là làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Pal. Làng hiện có 448 hộ với 1.823 khẩu, trong đó có 90% hộ theo đạo Công giáo, Tin lành. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được Chi bộ chú trọng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên.

Trong các phong trào thi đua, ông Bờ đều gương mẫu đi đầu để nói dân nghe, làm dân tin. Năm 2009, lúc ông Bờ mới làm Bí thư Chi bộ, làng Tào Roòng chỉ có 5 đảng viên. Đến nay, Chi bộ có 24 đảng viên.



Bên cạnh đó, ông Bờ còn đồng hành với Đoàn Thanh niên xã, giúp đỡ thanh niên mãn hạn tù trở về địa phương có việc làm ổn định. Anh Siu Them từng nghe lời kẻ xấu xúi giục vượt biên và bị bắt, chấp hành án phạt tù 7 năm.

Năm 2014, khi trở về địa phương, anh Siu Them đã được ông Bờ động viên tư tưởng, giới thiệu vào làm việc tại một công ty sản xuất gạch ở xã Hbông (huyện Chư Sê) với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Nhận được sự động viên thường xuyên của Bí thư Chi bộ, anh Them ngày càng nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế. Đến nay, cuộc sống của gia đình anh Them đã khá giả.

Anh Them chia sẻ: “Ngày mãn hạn tù, tôi không biết phải làm gì, tư tưởng hoang mang lắm. May được ông Bờ thường xuyên đến nhà động viên, hướng dẫn, giới thiệu nên tôi có việc làm và thu nhập ổn định. Tôi đã tỉnh ngộ và cố gắng làm lụng. Tôi thực sự biết ơn ông Bờ”.



Dù đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau, song ở cương vị nào, ông Đồng Văn Bờ cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Còn sức khỏe thì tôi còn làm, cố gắng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để làm gương cho con cháu. Niềm vui của tôi chính là sự đoàn kết của người dân và tình cảm quý mến của bà con, các em học sinh”-ông Bờ tâm sự.



PHAN LÀI