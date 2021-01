Huỳnh Ngọc Hưng: Cán bộ gắn bó với nhân dân

(GLO)- Với cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 9 (phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), ông Huỳnh Ngọc Hưng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công tác xã hội. Bằng những việc làm thiết thực, ông đã góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.





Xây dựng tổ dân phố văn hóa



Tổ 9 có 410 hộ với 1.853 khẩu, trong đó có gần 70% số hộ kinh doanh buôn bán. Chi bộ tổ dân phố có 19 đảng viên. Đầu tháng 9-2020, cán bộ và nhân dân tổ 9 vinh dự được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen vì tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Để đạt được kết quả này là cả quá trình phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của ông Huỳnh Ngọc Hưng-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố.

Ông Huỳnh Ngọc Hưng (bìa trái) tuyên truyền nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Ngọc Minh



Ông Hưng cho biết: Năm 1998, ông được bầu làm Khóm trưởng khóm phố 4 (nay là tổ 9). Khi đó, khóm phố là một trong những “điểm nóng” về tệ nạn xã hội và an ninh trật tự. “Trước tình hình đó, tôi đề xuất cấp trên cho thành lập tổ bảo vệ. Hàng ngày, tôi cùng các thành viên tổ bảo vệ tăng cường tuần tra, có mặt kịp thời xử lý các vụ việc gây mất trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi”-ông Hưng bộc bạch.



Với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ông Hưng và các đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của địa phương. “Là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tôi phải gương mẫu trong mọi việc. Thấy vậy, nhiều hộ làm theo bằng các hoạt động thiết thực như: chống lãng phí trong việc cưới, việc tang; bài trừ tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình hòa thuận, con cháu hiếu học... Đến nay, tổ dân phố 9 có 90,2% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”-ông Hưng thông tin.



Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ và cá nhân ông Hưng, các hội, đoàn thể đã tích cực thực hiện phong trào thi đua. Nhờ đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở tổ 9 ngày càng lan tỏa, phát huy hiệu quả. Ngoài ra, ông Hưng cùng Ban Công tác Mặt trận tổ tích cực vận động người dân đoàn kết hỗ trợ nhau sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho thanh niên; hỗ trợ các tiểu thương vay vốn phát triển kinh doanh. Nhờ đó, số hộ giàu không ngừng tăng lên. Hiện tổ chỉ còn 4 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.



Chăm lo đời sống người nghèo



Gia đình bà Bùi Thị Tý (SN 1932) có 6 người con. Trong đó, 3 người con bị bệnh tâm thần, 3 người đã lập gia đình ra ở riêng song hoàn cảnh khó khăn. Bà Tý sống cùng những người con bị bệnh trong ngôi nhà đã xuống cấp. Thấy vậy, năm 2016, ông Hưng đã làm tờ trình đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ kinh phí và vận động các nhà hảo tâm được tổng cộng 40 triệu đồng để sửa chữa nhà cho mẹ con bà Tý. Bản thân ông cũng hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho gia đình bà.

Bà Tý xúc động nói: “Nhờ ông Hưng mà mấy mẹ con tôi được sống trong căn nhà kiên cố. Nhiều năm nay, ông Hưng cùng bà con hàng xóm giúp mẹ con tôi rất nhiều. Những lúc đau ốm, khó khăn, ông Hưng cho tiền, cho gạo. Hễ có đoàn từ thiện đến tặng quà là ông Hưng nhờ người nhận, rồi mang đến tận nhà. Mẹ con tôi cảm ơn ông Hưng nhiều lắm”.

Ông Huỳnh Ngọc Hưng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Bùi Thị Tý. Ảnh: Ngọc Minh



Cách đây hơn 4 năm, vợ anh Đào Xuân Phương bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ. Anh Phương sức yếu, không có việc làm nên đành để 2 con nghỉ học. Trước hoàn cảnh đó, ông Hưng đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ quần áo, đồ dùng học tập, đồng thời đề nghị các trường miễn học phí cho 2 con anh Phương. “Nhờ được ông Hưng và các nhà hảo tâm giúp đỡ thường xuyên mà các con tôi được đi học đến nay”-anh Phương bày tỏ.



Ngoài ra, hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ vận động các nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo. Ông còn vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Theo bà Trần Thị Khuyên-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, ông Hưng cùng Chi bộ tổ 9 thường xuyên chỉ đạo các hội, đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố văn hóa; vận động hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông cùng các hội, đoàn thể cũng đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



NGỌC MINH