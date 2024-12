Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quyết tâm đến 6 tháng đầu năm 2025 hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà đột nát

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Theo đó, năm 2024, GRDP bình quân đầu người đạt 69,69 triệu đồng (tăng 10,61 triệu đồng so với năm 2023); chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 60.771 tỷ đồng (tăng 10,14% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.890 tỷ đồng (vượt 4,72% so với nghị quyết, tăng 5,83% so với cùng kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.748 tỷ đồng (tăng 4,9% so với cùng kỳ). Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ che phủ rừng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra…

Các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt. Công tác tổ chức xây dựng Đảng cơ bản được thực hiện đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; các mặt công tác được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Công tác tuyên giáo, dân vận được quan tâm chỉ đạo; công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới về phương thức, hình thức, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội phát động hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội năm 2024 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể trong 21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội có 4 chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra (tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tỷ lệ đô thị hóa); giải ngân xây dựng cơ bản chậm; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng trên cả 3 tiêu chí (so với cùng kỳ tăng 28,57% số vụ, tăng 21,12% người chết, tăng 33,91% người bị thương).

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND vẫn còn một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội chưa được triển khai; còn một số kiến nghị, khiếu nại của công dân chưa được giải quyết dứt điểm; việc ban hành một số nghị quyết HĐND tỉnh còn có sai sót…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế và thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế, khơi dậy nội lực trong tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, năng lượng tái tạo và các loại hình dịch vụ. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững. Giữ vững quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị đã thống nhất 21 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2025. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 6,67%; GRDP bình quân đầu người 75,69 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.435 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 29.200 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 30,51%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) là 4,04%...

Hội nghị đã thảo luận về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời thống nhất với Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025; Chương trình làm việc năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất việc bổ sung thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời đề nghị, những tồn tại, hạn chế liên quan đến cấp ủy, đơn vị, địa phương nào thì đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 là hết sức nặng nề. Vì đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chung sức đồng lòng, tạo sự đồng thuận cao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nỗ lực, quyết tâm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 cũng như cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, quy định; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề của tập thể.

Quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo báo cáo và một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó tập trung lãnh đạo quyết liệt, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Khẩn trương rà soát, đánh giá, dự báo đúng tình hình, khả năng thực hiện và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị, địa phương, định hướng lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh để xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, đảm bảo phù hợp và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện.

Sớm chỉ đạo triển khai sơ kết thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch…

“Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón Tết Dương lịch 2025 và Tết cổ truyền Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh, việc thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để đến 6 tháng đầu năm 2025, chúng ta hoàn thành bằng được mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh”- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Lãnh đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ, đúng quy trình, quy định theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 257 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong từng cấp ủy; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp…

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2025.