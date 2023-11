Bắt người đập phá trụ sở ngân hàng ở Kon Tum

Ngày 29.11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa khống chế, bắt giữ Nguyễn Anh Quốc (35 tuổi, ở P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum) khi người này đang đập phá trụ sở ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 ngày 28.11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum nhận được tin báo có người đàn ông xông vào trụ sở Ngân hàng Agribank (88 Trần Phú, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) đập phá, la hét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến ngân hàng trên. Khi vừa thấy lực lượng chức năng, người này liền bỏ chạy vào một nhà dân trên đường Phan Chu Trinh (P.Thắng Lợi).

Sau đó, lực lượng công an đã khống chế được người đàn ông và đưa về trụ sở Công an P.Thắng Lợi để làm rõ. Tại đây, công an xác định người này là Nguyễn Anh Quốc, đang có biểu hiện "ngáo đá".

Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác minh, kiểm tra nơi ở của Quốc và phát hiện 1 chai nước, 3 bật lửa và 3 gói ni lông (bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy).

Công an P.Thắng Lợi đang tiếp tục điều tra xử lý Nguyễn Anh Quốc theo quy định.