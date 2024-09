Tại báo cáo vừa gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết giá bán bất động sản tăng một phần do biến động tăng đối với chi phí liên quan đến đất đai gần đây cũng như tác động khi áp dụng phương pháp tính và bảng giá đất mới.

Theo Bộ Xây dựng, một trong những điểm quan trọng nhất của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất cũ, thay vào đó, căn cứ trên mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào, các yếu tố khác ảnh hưởng... để xác định giá.

Bộ Xây dựng đánh giá, bảng giá đất mới sát giá thị trường làm tăng chi phí liên quan đất đai như chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế phí liên quan đến đất đều tăng.

“Bảng giá đất tăng sẽ ảnh hưởng đến thị trường, có thể sẽ có tác động dây chuyền, kích hoạt mặt bằng giá bất động sản tăng”, Bộ Xây dựng thông tin.

Theo Bộ Xây dựng, chi phí đất đai trong tổng chi phí của dự án đối với nhà ở chung cư cao tầng chiếm khoảng 7-20%, đối với dự án nhà biệt thự, liền kề chi phí đất đai chiếm khoảng 25-50%.

Bộ Xây dựng cho biết, theo tính toán khi áp dụng bảng giá đất năm 2024 chi phí tiền sử dụng đất của các dự án đã tăng lên nhiều so với trước.

Dẫn chứng tại khu nhà ở của GP Invest, chi phí tiền sử dụng đất tính trên giá bán 1m2 căn hộ sau khi áp dụng bảng giá đất mới sẽ tăng lên 22 triệu đồng/36 triệu đồng (chiếm khoảng 60%). Tỷ lệ này theo bảng giá đất cũ là 41,5%, tương đương 15 triệu đồng/36 triệu đồng.

Tại khu đô thị Đông Tăng Long (quận 9, TP HCM), theo tính toán do giá đất tăng nên chi phí sử dụng đất sẽ tăng từ 26,5% (2,3 triệu đồng/8,8 triệu đồng) lên 60-65%. Tỷ trọng này cũng tăng tại dự án biệt thự khu đô thị Chánh Mỹ (Bình Dương), từ 16,3% lên khoảng 50%. Dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (Hà Nội) cũng tăng tiền sử dụng đất từ 15% lên 33% giá bán.

“Có thể thấy, việc áp dụng bảng giá đất theo quy định mới sát với giá thị trường tại một số địa phương với xu hướng điều chỉnh tăng so với trước đã làm tăng chi phí đầu tư xây dựng, tăng giá thành, giá bán bất động sản, nhà ở của các dự án lên khá nhiều. Qua khảo sát sơ bộ một số dự án cho thấy, do điều chỉnh giá đất đã làm tăng giá bán nhà ở, bất động sản lên 15% - 20% so với trước”, Bộ Xây dựng nhận xét.

Theo Ninh Phan (TPO)