Ban Chỉ đạo 35 huyện Chư Păh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh và kế hoạch, chương trình của huyện. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức về các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã tích cực bám, nắm địa bàn, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động móc nối, tuyên truyền, kích động quần chúng gây rối, bạo loạn, các vấn đề an ninh nông thôn, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội; nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Fanpage “Người Chư Păh” của Ban Chỉ đạo 35 huyện có nhiều bài viết thông tin, định hướng hữu ích.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung về công tác phối hợp, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đề ra các giải pháp, sát với tình hình thực tiễn trong công tác ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng...