Bãi biển An Bàng và Mỹ Khê được tôn vinh trong tốp 10 bãi biển đẹp nhất châu Á

Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Beaches (Những bãi biển đẹp nhất) khu vực châu Á năm 2024.

Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách là bãi biển An Bàng (Hội An), xếp thứ 5 và Mỹ Khê (Đà Nẵng), xếp thứ 6.

Bãi biển An Bàng của Quảng Nam sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu trời xanh trong hòa cùng cát trắng mịn, nước biển mát lành. Với những ai yêu thích cảm giác mạnh, mạo hiểm có thể trải nghiệm dù lượn, môtô nước và lướt sóng.

Trong khi đó, bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Du khách khi đến với Mỹ Khê sẽ có thể phơi nắng trên bãi biển hay tham gia trải nghiệm các môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn.

Trong danh sách 10 bãi biển hàng đầu châu Á của Tripadvisor còn có các cái tên khác như Kelingking (Indonesia), Banana (Thái Lan), Haeundae (Hàn Quốc), Radhanagar (Ấn Độ), Mirissa (Sri Lanka).

Danh hiệu Travelers' Choice Awards Best of the Best của Tripadvisor là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các điểm đến hàng đầu do cộng đồng bình chọn trong 12 tháng qua. Chưa đến 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch.

Bãi biển Mỹ Khê đã nhiều lần được tôn vinh trong tốp những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Năm 2023, Bãi biển Mỹ Khê xếp thứ 8 trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á của Tripadvisor. Năm 2021, biển Mỹ Khê cũng được bình chọn trong tốp 25 bãi biển đẹp nhất châu Á của Tripadvisor.

Trước đó, năm 2005, bãi biển Mỹ Khê với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp từng được Forbes - Tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ - bình chọn là một trong Top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Đây chính là trung tâm của mọi cuộc vui chơi, giải trí. Đến với bãi biển Mỹ Khê, du khách sẽ được hòa mình vào một kì nghỉ dưỡng tuyệt vời và đầy những điều thú vị.

Theo Forbes, bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn cơ bản như thuận tiện về giao thông, mở cửa miễn phí cho tất cả du khách, sở hữu bờ cát dài và phẳng, ánh nắng và mức sóng phù hợp cho việc chơi các môn thể thao, đảm bảo an toàn cho du khách. Đặc biệt tại đây còn có các khu nghỉ dưỡng hạng sang hay biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bãi Biển Mỹ Khê có chiều dài chừng 900m ở Đà Nẵng là địa điểm ở rất quen thuộc với người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Nơi đây nổi tiếng với bờ cát trắng mịn trải dài, sóng biển hiền hòa, nước ấm quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng, đẹp tuyệt vời bao quanh. Vào mỗi cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt, bãi biển lại đón một lượng lớn khách du lịch ghé thăm.

Với độ mặn vào khoảng 60% và không bị ô nhiễm, bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng có nhiều san hô, nguồn động thực vật ven và dưới bờ biển phong phú. Đặc biệt, các loại rong tảo quý như rong câu chỉ vàng, rong câu chân vịt có giá trị xuất khẩu cao.

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá biển Mỹ Khê Đà Nẵng là khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch. Bên cạnh đó, tháng 6 hoặc 7 cũng rất phù hợp để đi du lịch đến đây vì thời điểm này không quá đông khách.

Nhìn từ trên cao, biển Mỹ Khê “hút hồn” du khách bởi một màu xanh trải dài tới tận chân trời. Đặc biệt, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Mỹ Khê như khoác lên mình một tấm áo mới mang màu sắc trầm lặng, tĩnh mịch hơn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Với làn nước trong xanh ấm áp quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng bao quanh biển. Bờ biển dài, đẹp, nước trong xanh bốn mùa, ấm và độ sóng êm, bởi vậy mà khách du lịch có thể tắm biển gần như quanh năm, nhưng thích hợp nhất là mùa hè. Chưa kể, do bờ biển không sâu, khách sẽ có cảm giác yên tâm vừa bơi lội vừa thư thái ngắm ngọn Ngũ Hành Sơn hùng vĩ và đảo Cù Lao Chàm ở phía xa Hội An.

Giống như các bãi biển khác của Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê là trung tâm vui chơi, giải trí với nhiều hoạt động hấp dẫn mà du khách có thể trải nghiệm như câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền.