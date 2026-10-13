Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 2 năm rời vị trí điều hành, bà Nguyễn Thị Như Loan được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giới thiệu trở lại làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật, thay con trai Nguyễn Quốc Cường.

Ngày 13-10, thông tin từ các cơ quan báo chí cho biết Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đã thông qua nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan được giới thiệu đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và thay ông Nguyễn Quốc Cường làm người đại diện theo pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (trái) trong lần ra tòa sơ thẩm hồi tháng 4. Ảnh:Thanh Tùng/VnExpress

Nghị quyết được thông qua ngày 12-10 giao ông Lại Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi theo quy định. Đây là bước chuyển đáng chú ý trong bộ máy điều hành doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại tỉnh Gia Lai.

Bà Loan từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai trong nhiều năm, gắn liền với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Tháng 7-2024, bà bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn tại TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay mẹ và đảm nhận vai trò người đại diện theo pháp luật.

Việc bà Loan được giới thiệu trở lại vị trí điều hành diễn ra sau phiên tòa phúc thẩm ngày 9-10. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh không chấp nhận kháng cáo xin miễn hình phạt, nhưng quyết định chuyển hình phạt của bà từ 18 tháng tù cho hưởng án treo sang 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ.

Do đã bị tạm giam 116 ngày trong quá trình điều tra, thời gian này được khấu trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt. Theo thông tin được công bố, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt theo bản án phúc thẩm.

Vụ án liên quan khu đất rộng khoảng 6.000 m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn, vốn là tài sản Nhà nước do các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý. Theo bản án, việc chuyển nhượng khu đất trái quy định gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Bà Loan bị kết án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bên cạnh thay đổi nhân sự cấp cao, tình hình kinh doanh và các nghĩa vụ tài chính tiếp tục là những vấn đề đáng chú ý tại Quốc Cường Gia Lai.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 80,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 182 tỷ đồng, cao hơn 18 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ nguồn thu từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Tại ngày 30-6-2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 7.940 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển chiếm tỷ trọng lớn, với khoảng 5.400 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố về báo cáo tài chính bán niên, Quốc Cường Gia Lai còn nghĩa vụ hoàn trả tiền theo các thỏa thuận liên quan dự án Bắc Phước Kiển. Doanh nghiệp cho biết đã xây dựng kế hoạch dòng tiền, dự kiến sử dụng nguồn lực từ hoạt động kinh doanh và các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện nghĩa vụ còn lại trong năm 2026.