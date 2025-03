Ayun Pa: Lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2025

Hiện tổng diện tích đất tự nhiên của thị xã Ayun Pa (tính đến cuối năm 2024) là gần 28.718 ha, trong đó, đất nông nghiệp gần 25.074 ha, chiếm 87,31% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp gần 1.823 ha, chiếm 6,35%; đất chưa sử dụng hơn 1.821 ha, chiếm 6,34%.

Một góc buôn Rưng Ma Đoan (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Hà Duy

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 của thị xã Ayun Pa, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa, thị xã đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Cụ thể, đất nông nghiệp gần 24.590 ha (giảm 71,62 ha so với năm 2024, diện tích này chuyển thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất sử dụng vào mục đích công cộng); đất phi nông nghiệp gần 1.920 ha (tăng 95,18 ha so với năm 2024, lấy từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản…); đất chưa sử dụng hơn 2.209 ha (giảm 23,56 ha so với năm 2024, chuyển sang đất ở tại đô thị, đất an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng…).

Theo đó, hồ sơ lấy ý kiến gồm: dự thảo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thị xã Ayun Pa và dự thảo hệ thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thị xã Ayun Pa. Nội dung của kế hoạch sử dụng đất được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã, trụ sở UBND cấp xã; tại nhà văn hóa các thôn, buôn, tổ dân phố…

Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thị xã Ayun Pa thông qua: trang thông tin điện tử (http://ayunpa.gialai.gov.vn) của UBND thị xã hoặc đóng góp ý kiến kèm file dữ liệu vào thư điện tử: tnmt.ayunpa@gialai.gov.vn. Đối với các cơ quan, đơn vị có hệ thống quản lý văn bản và điều hành thì gửi ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND thị xã.

Thời gian công khai lấy ý kiến trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa năm 2025.