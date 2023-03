(GLO)- Chiều 24-2, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Văn Thị Ái (42 tuổi, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.