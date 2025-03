ASEAN và các nước tích cực hỗ trợ Myanmar và Thái Lan khắc phục hậu quả động đất

Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Myanmar. Ảnh: CNN

Trong Tuyên bố đưa ra do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan- quốc gia Chủ tịch ASEAN 2025 công bố thay mặt các quốc gia ASEAN nhấn mạnh, ASEAN bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

"ASEAN khẳng định tinh thần đoàn kết và sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối viện trợ nhân đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ, đồng thời đảm bảo ứng phó nhân đạo kịp thời và hiệu quả", Tuyên bố nêu.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã triển khai một nhóm gồm 10 thành viên từ cơ quan quản lý thảm họa thiên tai quốc gia tới Myanmar và sẽ cử thêm 40 người nữa để đến hỗ trợ người dân nước này.

Các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế Philippines gửi lời chia buồn tới Myanmar và Thái Lan và cho biết sẵn sàng giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gửi lời chia buồn tới Myanmar và Thái Lan, đề nghị giúp đỡ các nước láng giềng Đông Nam Á sau trận động đất mạnh gây nhiều thương vong.

Để đảm bảo phản ứng nhanh chóng và phối hợp, các quốc gia thành viên ASEAN phối hợp chặt chẽ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ hiệu quả. Những nỗ lực này thực hiện thông qua Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (Trung tâm AHA)- đóng vai trò trung tâm trong hậu cần và phối hợp khẩn cấp.

Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động hai máy bay chở theo đội cứu hộ và y bác sĩ gồm 120 người cùng đội chó nghiệp vụ đến Myanmar.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết nước này đã điều một máy bay vận tải quân sự C-130 chở đội ngũ tìm kiếm cứu nạn và y tế, mang theo các bộ dụng cụ vệ sinh, chăn màn, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đến Myanmar để tham gia công tác cứu hộ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước Myanmar về thảm họa động đất. Một đội cứu hộ 37 người từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cũng đã có mặt tại Yangon, mang theo thiết bị y tế và máy dò dấu hiệu sự sống.

Tổng thư ký Antonio Guterres cam kết hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả thảm họa. Nhiều nước Mỹ Latinh như Cuba, Venezuela, Nicaragua, Mexico, Brazil, Colombia, Guatemala và Ecuador… đã gửi đi những thông điệp chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân các nước bị ảnh hưởng và tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Tờ The Global New Light of Myanmar ngày 29/3 đưa tin, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing yêu cầu công chúng cung cấp viện trợ và hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra do tác động của trận động đất này. Trước đó, ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả các khu vực bị ảnh hưởng và đã mở mọi kênh có thể để nhận hỗ trợ quốc tế.

Theo thống kê mới nhất của chính quyền quân sự Myanmar, tính đến trưa 29/3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất 7,7 độ richter lên tới 1.002 người, 2.376 người bị thương trong khi vẫn còn 30 người mất tích.