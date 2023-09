Anh cảnh báo về các cuộc tấn công chatbot

Một nghiên cứu do Công ty Bảo mật và An ninh Mạng Kaspersky thực hiện hồi tháng 3/2023 cho thấy 75% người dùng ứng dụng hẹn hò sẵn sàng sử dụng chatbot như ChatGPT để có một cuộc trò chuyện hoàn hảo.

(GLO)- Thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh.