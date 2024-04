8 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam nào sắp được xây dựng?

Theo Quyết định số 938/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT, quy hoạch trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm 36 trạm.

Trong đó, 9 trạm dừng nghỉ đã và đang đầu tư xây dựng; 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; 2 trạm do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý (Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Trung Lương) đang triển khai thủ tục đầu tư và 24 trạm do Bộ GTVT quản lý.

Hiện trong số 24 trạm do Bộ GTVT quản lý đã có 21 trạm lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện lập hồ sơ. 3 trạm còn lại gồm đoạn La Sơn - Hòa Liên hiện Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh đang thống nhất vị trí; đoạn hầm Đèo Cả đang được Ban QLDA 85 rà soát các thủ tục pháp lý, phương án đầu tư; đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện đang thực hiện các thủ tục để bổ sung hạng mục trạm dừng nghỉ.

Với 8/10 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1, đã phát hành hồ sơ mời thầu ngày 20.3, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6 tới.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, 5 trạm dừng nghỉ của các đoạn Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Phan Thiết - Dầu Giây được các ban QLDA khẳng định tiến độ bàn giao mặt bằng trong tháng 6 để bàn giao cho nhà đầu tư trúng thầu triển khai thi công ngay.

Với 3 trạm dừng nghỉ các dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (2 trạm), trong tháng 8 mới có thể bàn giao mặt bằng, chậm 2 tháng so với dự kiến có kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với 13 trạm dừng nghỉ còn lại gồm 2 trạm dừng nghỉ giai đoạn 1 (QL45 - Nghi Sơn, Cam Lộ - La Sơn) và 11trạm dừng nghỉ thuộc giai đoạn 2, tư vấn đang thực hiện lập hồ sơ đề xuất dự án.

Cục Đường cao tốc cũng cho biết, với tiến độ hiện nay, có thể đưa các công trình tạm phục vụ cho cao tốc trong tháng 8 (5 trạm) và tháng 10 (3 trạm), sau khi trạm trên QL45 - Nghi Sơn hoàn thành công trình tạm dự kiến trong tháng 11 sẽ đảm bảo các dự án cao tốc đã thông xe đều có vị trí dừng nghỉ tạm phục vụ người dân.

Đối với 13 trạm dừng nghỉ còn lại sẽ hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án 13 trạm trong tháng 4, cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho địa phương trong tháng 5.

Trong đó, 2 trạm giai đoạn 1 (QL45 - Nghi Sơn và Cam Lộ - La Sơn đã thông xe) cần ưu tiên triển khai trước, QL45 - Nghi Sơn dự kiến có nhà đầu tư trong tháng 8 và hoàn thành công trình tạm tháng 11. Trạm Cam Lộ - La Sơn dự kiến có nhà đầu tư trong tháng 8, phối hợp với địa phương để bàn giao một phần mặt bằng phục vụ xây dựng công trình tạm xong trong tháng 12.

Còn lại 11 trạm giai đoạn 2, dự kiến cuối năm 2024 mới có thể bàn giao mặt bằng. Cục Đường cao tốc cũng đề nghị các ban QLDA phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư có thể triển khai thi công sớm nhất, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác từng dự án giai đoạn 2.