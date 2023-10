250 cán bộ chủ chốt huyện Kbang, Ia Pa học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Tham dự hội nghị tại huyện Kbang có 120 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 8-Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

*Trong 2 ngày (18 và 19-10), Huyện ủy Ia Pa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Đảng cho 130 cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, nghiên cứu những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật; về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; kiểm soát quyền lực và phòng-chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ; chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng-chống tham nhũng tiêu cực; xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ và Quy chế số 09-QC/HU ngày 27-9-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa về phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy các xã về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng đối với chi bộ, đảng viên Công an xã trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các đại biểu nghe quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14-8-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ nắm vững mục đích, yêu cầu và các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng đề ra.