2 đại tá Ukraine bị bắt với cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

Theo Reuters, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram có 2 đại tá thuộc Cục An ninh Nhà nước Ukraine (UDO) do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyển mộ đã bị bắt vì rò rỉ thông tin mật cho Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv

“Thành viên lực lượng phản gián và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá vỡ kế hoạch của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm ám sát Tổng thống Ukraine cùng các quan chức, chỉ huy quân sự hàng đầu khác”-SBU đưa ra thông báo ngày 7-5.

“Ngoài Tổng thống Zelensky, đối phương còn lên kế hoạch ám sát thiếu tướng Vasyl Malyuk-lãnh đạo SBU, và trung tướng Kyrylo Budanov-người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (GUR)”-SBU cho biết.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, Nga đang tìm kiếm những người thân cận với đội cận vệ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, “những người có thể hạ sát hoặc bắt ông làm con tin”. Tuy nhiên, SBU không nói rõ âm mưu ám sát đã bị phá vào thời điểm nào cũng như danh tính cụ thể của 2 đại tá này.

Theo SBU, các điệp viên được Nga tuyển mộ sẽ theo dõi hoạt động của quan chức Ukraine, sau đó báo tọa độ nơi những người này có mặt để Nga lên kế hoạch tập kích tên lửa. Khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, Nga sẽ cho máy bay không người lái (UAV) tập kích tiếp để xóa dấu vết.

Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đưa ra.